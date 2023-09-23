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「美版戰狼」不甩華府？駐日大使伊曼紐再諷中國

編譯陳曉慈／綜合報導
美國駐日大使伊曼紐，最近連續推文點名中國領導人的行事作風，頗有美國版外交戰狼之風。(美聯社)
美國駐日大使伊曼紐，最近連續推文點名中國領導人的行事作風，頗有美國版外交戰狼之風。(美聯社)

美國駐日本大使伊曼紐(Rahm Emanuel)日前傳出被華府要求別再發文揶揄中國國家主席習近平，但他22日又開腔，先透過社群媒體上傳中國漁船照片，指北京以海水遭核汙染為由全面禁止日本水產品進口，中國漁船卻仍在日本專屬經濟區作業，之後又在東京一場演說中諷刺中國脅迫鄰國。

路透與「日經亞洲」22日報導，伊曼紐在前述演說中直言，「在北京的工具箱中，最常用的是經濟脅迫，也是其最惡劣的工具」。他並舉例說，北京在日本福島核廢水排海後，對日本水產品進口祭出全面禁令，就是最新證明。

在這場演說前，伊曼紐才在社群媒體Ｘ(前身為推特)上傳四張標註漁船位置的地圖與照片。他並發文寫道，俗話說有圖有真相。中國漁船15日在日本外海捕魚，與此同時，北京則對日方在這片海域捕撈的海鮮禁止進口。中國外交部對此回應說，伊曼紐應停止替日本不負責任的核汙水排海行為說話。

美國國家廣播公司(NBC)新聞網日前披露，白宮已要求伊曼紐停止發布批評習近平的貼文，白宮國安會擔心其言論恐使美中關係惡化，甚至影響今秋可能在亞太經合會場邊舉行的「拜習會」。伊曼紐發言人駁斥稱並無此事。日經亞洲報導，伊曼紐22日的言論顯示，他並未受任何單位約束，不改砲轟北京的作法，將繼續扮演對中「戰狼」的角色。

拜登政府希望11月於舊金山舉辦的亞太經濟合作會議(APEC)，能促成拜登總統和習近平在場邊會面。國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)上周在馬爾他會晤中國外長王毅，據稱可能話題就包括兩國領袖的會面。

但一名美國官員透露，目前還不知道習近平是否會出席APEC，他先前已缺席在印度舉辦的20國集團(G20)峰會。

日本 北京 習近平

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