烏克蘭飛彈突擊 俄國黑海艦隊總部黑煙四竄

烏克蘭發射飛彈擊中位於克里米亞的俄羅斯黑海艦隊總部。視頻截圖顯示，被擊中的建築物冒出濃煙。(美聯社)

美聯社22日引述戰爭雙方及現場照片報導，烏克蘭 飛彈擊中位於克里米亞 半島的俄國 黑海艦隊總部，至少一人失蹤，多人受傷，總部大樓黑煙四竄。

俄國國防部起初說，一名軍人死於這場攻擊，隨後更正說失蹤。黑海艦隊總部在塞瓦斯托波港(Sevastopol)。

原屬烏克蘭的克里米亞半島，2014年被俄國非法兼併，俄國總統普亭2022年2月發動入侵烏克蘭戰爭以後，屢遭烏克蘭砲火襲擊。

克里米亞是俄國侵烏戰爭的重要後勤支援中心，19世紀起，塞瓦斯托波港就是俄國黑海艦隊的主要基地，入侵烏克蘭的所有海軍行動都從這裡發動。

戰爭研究所21日指出，今年夏季烏克蘭在東部和南部的反攻作戰，進展緩慢，近幾周來，逐漸把攻擊目標轉向克里米亞半島上的海軍設施。軍事專家說，烏克蘭持續攻擊克里米亞半島上的軍事目標，可打擊俄軍士氣，也可弱化俄軍。

烏克蘭這次飛彈攻擊算是回應俄國連番對烏克蘭城市發動飛彈和火砲攻擊，造成至少五人死亡；同時，烏克蘭總統澤倫斯基在美國會見拜登總統和國會領袖，請國會通過240億美元援烏軍費的次日。訪問加拿大，在國會發表演說，呼籲西方國家增加對烏克蘭的支援。

烏克蘭襲擊克里米亞曾造成平民喪生，俄國官方未曾證實有軍人死亡。2022年7月黑海艦隊總部遭受烏克蘭攻擊，造成六人死亡，但這六人是軍人還是平民，俄國至今仍未公開說明。

俄國扶持的市長拉茲佛札耶夫(Mikhail Razvozhayev)說，22日的飛彈攻擊導致大樓著火，大樓之外無人傷亡。

烏克蘭空軍總司令歐雷斯楚克(Mykola Oleschuk)在社媒上展示艦隊總部附近空襲警報大作，總部大樓濃煙上竄的影片，保證還會讓俄國人「多吃幾彈」。

俄國國防部稱，俄國防空系統擊落五枚飛彈，大樓被直接擊中，還是遭被攔截的飛彈碎片擊中，目前仍不明。