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為糧食禁令鬧翻 波蘭揚言停止軍援烏克蘭

編譯中心／綜合報導
拜登總統表示援助烏克蘭第一批M1艾布蘭戰車下周將運抵烏國。但另一方面，因為糧食問題導致波蘭與烏克蘭關係緊張，波蘭揚言拒絕提供烏克蘭軍備。圖為波蘭向美國購買的艾布蘭戰車。（美聯社）
拜登總統表示援助烏克蘭第一批M1艾布蘭戰車下周將運抵烏國。但另一方面，因為糧食問題導致波蘭與烏克蘭關係緊張，波蘭揚言拒絕提供烏克蘭軍備。圖為波蘭向美國購買的艾布蘭戰車。（美聯社）

波蘭20日宣布將不再運送武器給烏克蘭，轉而聚焦於強化自家國防。在烏軍反攻的關鍵時刻，波蘭和烏克蘭為了糧食禁令鬧翻。但波蘭21日修正說法，表示承諾將履行與烏克蘭現有的軍備供應協議。

波蘭政府發言人穆勒(Piotr Muller)告訴波蘭新聞社(PAP)：「波蘭只會執行先前商定的彈藥和軍備交付，包括那些源自於和烏克蘭簽署的合約。」

法新社報導，自2022年2月俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以來，波蘭一直是烏克蘭最堅定的支持者之一，也是基輔的主要武器供應國之一。波蘭已提供320輛前蘇聯戰車和14架米格29戰機給烏克蘭。

由於波蘭與烏克蘭西部接壤，美國和其他國家援助烏克蘭的武器大多得經波蘭轉運。此外，波蘭也收容了約100萬烏克蘭難民，他們受益於各式各樣的國家援助。不過，波蘭為保護自家農民利益，禁止烏克蘭穀物進口，導致華沙與基輔緊張情勢日益加劇。

法新社報導，就在兩國為烏克蘭穀物出口問題緊張加劇之際，波蘭召見烏克蘭大使，抗議烏國總統澤倫斯基在聯合國大會的發言。澤倫斯基表示，有些國家只是假裝支持烏克蘭發動反攻。這番言論令波蘭大為不滿。

20日記者詢問波蘭總理莫拉維茨奇，兩國對穀物爭議存有歧見，在此情況下，波蘭是否繼續支持基輔當局。莫拉維茨奇說：「我們將不再為烏克蘭運送武器，因為我們目前正在以更現代化的武器武裝波蘭。」

戰爭導致俄國封鎖黑海貿易航道，使歐盟成為烏克蘭穀物主要過境路線和出口目的地。保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克將當地市場價格暴跌歸咎於烏克蘭穀物進口，歐盟5月同意祭出限制措施，允許烏克蘭產品繼續經由這五國運送，但不在當地市場銷售，以保護這些國家的農民。

歐盟15日決定結束這項進口禁令，認為這五國的市場扭曲情況已消失，但波蘭、匈牙利和斯洛伐克隨即宣布將抵制歐盟舉措。

莫拉維茨奇說：「我們率先為烏克蘭做了很多事，這就是我們期盼他們了解我國利益的原因。我們當然重視他們遇到的所有問題，但對我們來說，農民利益最為重要。」

烏克蘭宣布將向世界貿易組織(WTO)申訴，以回應波蘭、匈牙利和斯洛伐克。莫拉維茨奇警告，如果烏克蘭將糧食禁令爭端升級，波蘭將禁止更多烏克蘭產品進口。

烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

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