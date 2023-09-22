冷戰時期利器 美重啟「海底監視網」

應對中國海軍崛起，美方重啟海底監視系統，更名為「戰區海底監視指揮部」。(路透)

「路透」21日發布的調查報導指出，隨著中國海軍力量猛增，以及新科技迅速改變了海戰模式，美國海軍作為反制，已經重啟冷戰時期建立的大型祕密海底監視網絡，而中國也有類似計畫。

路透援引三名知情人士指出，為了應對當前局勢威脅與挑戰，美國海軍耗資數十億元重啟「綜合海底監視系統」(IUSS)，並於去年10月1日正式將位於西雅圖以北50哩的惠德比島(Whidbey Island)上的作戰單位，更名為「戰區海底監視指揮部」(Theater Undersea Surveillance Command)。

這些人士表示，IUSS系統是在冷戰時期為監控前蘇聯潛艦活動在絕密區域海床鋪設間諜 電纜，現在是在原來的基礎上，計畫部署水下無人載具，放置可移動「水下衛星」對水下活動展開掃描，同時透過衛星偵測無線電訊號對船艦作出定位等；還會應用人工智能 (AI )，在極短時間內完成情資的判讀與分析，大幅縮短決策時間。

IUSS的存在一直不為人所知，直到1991年冷戰結束時才被公開，但運作細節仍是絕密。

路透走訪了數十名曾參與計畫的人士、檢視了數百份合約與文件，逐步拼湊出計畫的樣貌。據悉，IUSS隸屬於太平洋潛艦司令部，由海軍情報官員摩爾上校(Stephany Moore)主導。

就在美方重啟IUSS的同時，中國也在開展類似行動，中方的計畫名為「水下長城」(Great Underwater Wall)，目前仍在布建。它主要是在南海海床鋪設具備聲納感測裝置的纜網，也包括水面、水下無人載具，對敵方潛艦活動作出追蹤及監控。

中國科學院2018年透露正運行兩個水下感測器，儘管聲稱是用於科學目的，但可以偵測到美軍潛艇在太平洋島嶼及關島海軍基地一帶的活動。

有關人士指出，美國海軍基於三個主要因素而重啟IUSS，首先是中國海權力量的陡升，其艦艇可能攻擊台灣或破壞重要海底基礎建設；其次是烏克蘭在俄烏戰爭中成功運用新式海戰戰術，包括以成本相對低廉的無人載具，攻擊俄方艦艇或橋梁，給了美軍啟發；第三是科技發展迅速，包括水下監測能力、AI 與無人載具等發展一日千里，種種因素都促使美中展開監控能力的軍備競賽。