我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

212:216票 國防支出法案表決未過 麥卡錫讓步未見成果

記者顏伶如／綜合報導
國防開支預算21日在眾院闖關失敗，眾院議長麥卡錫臉色難看，共和黨內右派不斷對他叫陣，處境危險。（Getty Images)
國防開支預算21日在眾院闖關失敗，眾院議長麥卡錫臉色難看，共和黨內右派不斷對他叫陣，處境危險。（Getty Images)

眾院21日以212票對216票程序表決結果，二度擋下國防支出法案交付討論；美聯社分析，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)運籌帷幄的預算方案宣告破局，國會議員紛紛出城過周末，共和黨極右派陣線以危險手段施壓，聯邦政府面臨關門危機，麥卡錫雖已讓步卻仍未見成果。

一名白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)官員匿名受訪時說，白宮22日將啟動聯邦政府關門前七天必須發出通知的標準作業程序，通知政府機關開始為關門預做準備。

麥卡錫為了討好共和黨極右派，避免聯邦政府關門，已經同意大幅刪減預算；然而，極右派在前總統川普的鼓吹下，則抓住機會大肆炒作。

21日的程序表決裡，五名立場強硬的保守派共和黨眾議員加入民主黨，反對國防支出法案交付討論；這是本周第二次程序表決受挫，麥卡錫出任議長以來，不曾發生如此難堪的狀況。

就連名稱為「持續撥款決議案」(continuing resolution，CR)，也就是讓聯邦政府在9月30日期限之後暫時有錢可用的臨時開支法案(stopgap bill)，同樣遭到少數極右派共和黨眾議員反對。眾院如今基本上已被這群少數人把持。

表決結束後，麥卡錫對媒體坦承備感挫折，並說：「有些人只想把整棟房子都燒了。」他說：「這樣是行不通的。」

美聯社分析，極右派公然造反，更加證明麥卡錫予取予求的策略，只是讓保守派變得更加肆無忌憚，不顧共和黨是眾院多數黨。

白宮、民主黨與某些共和黨人士均提出警告說，聯邦機關關門將對依靠政府日常服務的民眾帶來重大打擊，美國國際地位也將受影響。

麥卡錫 共和黨 眾院

上一則

麥卡錫議長地位難保 眾院民主黨斟酌是否出手相救

下一則

為糧食禁令鬧翻 波蘭揚言停止軍援烏克蘭

延伸閱讀

澤倫斯基戰時二訪華府 獲拜登支持但遇議員質疑

澤倫斯基戰時二訪華府 獲拜登支持但遇議員質疑
212：216…麥卡錫讓步沒效 眾院國防支出法案表決未過

212：216…麥卡錫讓步沒效 眾院國防支出法案表決未過
白宮官方X帳號也會發迷因了？諷刺這議員不留情面

白宮官方X帳號也會發迷因了？諷刺這議員不留情面
國會山莊廁所換尿布台 驚現「要麥卡錫下台」動議草案

國會山莊廁所換尿布台 驚現「要麥卡錫下台」動議草案

熱門新聞

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
前總統川普長子小唐納的X帳號20日遭到駭客攻擊，發布一系列假推文。（截自紐約郵報）

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

2023-09-20 21:40
圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...