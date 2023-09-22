212:216票 國防支出法案表決未過 麥卡錫讓步未見成果

國防開支預算21日在眾院闖關失敗，眾院議長麥卡錫臉色難看，共和黨內右派不斷對他叫陣，處境危險。（Getty Images)

眾院 21日以212票對216票程序表決結果，二度擋下國防支出法案交付討論；美聯社分析，眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)運籌帷幄的預算方案宣告破局，國會議員紛紛出城過周末，共和黨 極右派陣線以危險手段施壓，聯邦政府面臨關門危機，麥卡錫雖已讓步卻仍未見成果。

一名白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)官員匿名受訪時說，白宮22日將啟動聯邦政府關門前七天必須發出通知的標準作業程序，通知政府機關開始為關門預做準備。

麥卡錫為了討好共和黨極右派，避免聯邦政府關門，已經同意大幅刪減預算；然而，極右派在前總統川普的鼓吹下，則抓住機會大肆炒作。

21日的程序表決裡，五名立場強硬的保守派共和黨眾議員加入民主黨，反對國防支出法案交付討論；這是本周第二次程序表決受挫，麥卡錫出任議長以來，不曾發生如此難堪的狀況。

就連名稱為「持續撥款決議案」(continuing resolution，CR)，也就是讓聯邦政府在9月30日期限之後暫時有錢可用的臨時開支法案(stopgap bill)，同樣遭到少數極右派共和黨眾議員反對。眾院如今基本上已被這群少數人把持。

表決結束後，麥卡錫對媒體坦承備感挫折，並說：「有些人只想把整棟房子都燒了。」他說：「這樣是行不通的。」

美聯社分析，極右派公然造反，更加證明麥卡錫予取予求的策略，只是讓保守派變得更加肆無忌憚，不顧共和黨是眾院多數黨。

白宮、民主黨與某些共和黨人士均提出警告說，聯邦機關關門將對依靠政府日常服務的民眾帶來重大打擊，美國國際地位也將受影響。