麥卡錫議長地位難保 眾院民主黨斟酌是否出手相救

共和黨籍的眾院議長麥卡錫不斷受到黨內同志挑戰，民主黨考慮是否出手救援，但因為麥卡錫才發動對拜登的彈劾調查，民主黨還需要盤算得失。（Getty Images）

眾院民主黨 人開始內部討論，要不要出手相救地位岌岌可危的多數黨共和黨 議長麥卡錫 ，隨著本會計年度即將在月底結束，共和黨對聯邦政府下年度預算案的鬥爭看不到盡頭，民主黨溫和派已私下釋出信號，願助麥卡錫度過極右派譁變的危機，當然麥卡錫要答應一些要求就是了。

有線電視新聞網(CNN)報導，表面上，民主黨眾院領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)還沒斟酌自己要民主黨人如何因應麥卡錫議長一職遇險的事，只說截至目前還是假設；但私底下，傑福瑞斯已找同事們商量，要有所警戒，這一點等於是體認到：隨著政府預算案鬥個不停，民主黨人還是有得選擇比較好。

民主黨眾議員奇爾迪(Dan Kildee)表示，若是有人找門路要民主黨幫忙，倒不必硬下心腸拒絕；麥卡錫若是管不住共和黨，且顯然他辦不到，若想跟民主黨談談，那麼民主黨不妨就政策聊聊看。

麥卡錫最近被問到要不要民主黨幫忙他時，不肯作答，只表示自己不操心。

幾位硬派共和黨眾議員對一系列預算法案，都深溝高壘以對，可能讓聯邦政府得關門，麥卡錫出任何招，與民主黨共推短期開支法案，只怕議長寶座就不保，民主黨近幾日私下討論得更起勁了。

假如麥卡錫的議長座位可以用「清空動議」(motion to vacate)空出來，而且現在有五位共和黨人支持那麼做，民主黨對決定麥卡錫命運，扮演的角色就大了。

但民主黨人明確表示，任何求救都要有個價碼，若要民主黨幫他保住議長，民主黨的叫價是兩黨達成協議，避免政府關門；這條路麥卡錫還沒做足準備，畢竟共和黨人還在努力找到共識，提出該黨的政府預算法案。

民主黨討論中的策略之一是：假如把麥卡錫趕下來的動議案真的提出，就投「在場」(present)票，或者乾脆投反對票；投在場票可以提高門檻，讓麥卡錫的對手要趕他下台變得更難，畢竟要在場票多數才辦得到。

但民主黨不希望被看作麥卡錫的救星，尤其他剛推動針對拜登總統的彈劾調查，民主黨可能遭遇左派的撻伐。但麥卡錫真被趕下來，更右派的人取而代之，或者完全沒人能取得218票當選議長，眾院陷入癱瘓，更令民主黨擔心。