川普促國會共和黨讓政府停擺 撤除刑事訴訟

藉著國會須在本月底限期前通過撥款法案，否則聯邦政府將要停擺的機會，因四起案件遭起訴的前總統川普 呼籲國會共和黨 人拒絕通過法案，在政府停擺下撤除對他的刑事訴訟。

不過，國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，即使政府關門，也不會停止對他的檢控。

川普是在20日晚上在自己的社交媒體平台Truth Social貼文，說「一個非常重要的最後期限正迫近到月底」，指的是須在9月30日前通過撥款法案。

川普的貼文說：「國會中的共和黨人，可以而且必須停止撥款給狡猾的拜登政府。」他指拜登將政府武器化，拒絕關閉邊境，將國家半數人視為敵人。川普又說現在是拒絕給政治檢控撥款的最後機會。

他呼籲利用錢包的力量來保衛國家；共和黨籍眾院 議長麥卡錫的辦公室沒有對川普的說法置評。

眾院民主黨領袖傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)則指「川普是命令眾院共和黨人讓政府停擺」；他指這些共和黨人太過極端，不值得信任。他批評川普為了自己寧可不發薪資給政府員工，並且摧毀美國經濟。

報導指出，即使在最後限期前未能通過撥款法案而使聯邦政府停擺，也不會影響到川普的刑事訴訟，司法部2021年在一份備忘錄表示，政府停擺期間，作為對人類生命安全和財產保護至關重要的活動，刑事訴訟仍會繼續下去。

不僅訴訟仍會繼續，就連司法部的運作也不會中斷，即使資金中斷，司法部門也可以運作數星期。

在川普要求眾院共和黨人停止通過撥款法案的同時，共和黨人內部仍未達成一致，有川普的盟友更要求在撥款法案內夾帶取消資助或限制執法部門調查川普的條款。