澤倫斯基訪華府 拜登重申挺烏再宣布3.25億軍援

繼在聯合國大會演講之後，澤倫斯基(中)密集穿梭華府，21日在參院多數黨領袖舒默（左三）、少數黨領袖麥康諾（左一）陪同下，爭取美國國會議員的支持。（Getty Images）

總統拜登 21日對訪問白宮 的烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)保證，美國依然支持烏克蘭作戰，來驅逐入侵的俄羅斯；然而，美國國會正在辯論短期撥款法案以避免聯邦政府關門，共和黨湧現對持續軍援的質疑聲浪，民主黨參議院領袖舒默(Chuck Shumer)表示，現在不是鬆懈的時刻。

澤倫斯基在紐約參加聯合國大會後，轉往華府，會晤兩黨國會議員、拜訪五角大廈和白宮，接著還要前往加拿大渥太華。

與此同時，路透報導，俄羅斯在烏克蘭境內實施數周來最大規模的攻擊，以飛彈打擊能源設施，意在針對烏克蘭電網。

白宮在拜澤會後表示，拜登重申，無論多久，美國會持續支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略，也會確保俄羅斯為壓迫人權和戰爭罪負起責任。

拜登政府同日宣布對烏克蘭3.25億美元的最新軍援，包含強化空防能力，白宮表示，用來協助烏克蘭在現在與即將到來的冬天保護其人民和關鍵基礎設施不受俄羅斯攻擊；拜登表示，艾布蘭戰車下周會運抵烏克蘭，美國也正在協調，提供烏克蘭長短程防空系統，美國今年秋天將主辦一場國防工業會議，邀請美國國防產業業者、烏克蘭商界領袖與美烏官員，討論合資與聯合生產。

澤倫斯基在會中表達感謝，並稱美國軍援項目正是烏克蘭士兵現在需要的。

澤倫斯基訪華府也尋求國防部支持。自左至右為：參謀首長聯席會議主席密利、烏克蘭第一夫人歐蓮娜、澤倫斯基及國防部長奧斯丁。(Getty Images)

拜登要求加碼240億美元的援烏預算，遭到聯邦眾議院共和黨人擱置，20多位共和黨籍的聯邦議員聯名致函拜登，要求美國政府說明援助烏克蘭的底線和戰略，揚言在收到答覆前，會反對這筆預算。

參議員萬斯(J.D. Vance)在社群平台X發文表示，昨天在一場針對烏克蘭的機密會議中，美國被要求以無限資源支持一場無限期的戰爭，這真的夠了，他反對接下來的要求。

舒默表示，現在不是鬆懈的時刻，舒默轉述澤倫斯基的話說：「若我們(烏克蘭)得不到援助，就會輸掉戰爭。」

拜登說，除了獲得國會批准外別無他法，他期待國會做出正確判斷。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，現階段重點是協助基輔度過這個冬天。

至於軍援了烏克蘭後，會不會排擠對其他地區(如台灣)的援助，蘇利文在白宮例行記者會表示，美國必須同時考慮應對印太、歐洲與中東的可能變局，美國有信心，可以在一邊支持烏克蘭時，也處於能嚇阻或應對侵略發生的地位。

蘇利文表示，美國根據台灣關係法對台灣提供防衛物資時，會考慮美國自身的軍備庫存與台灣的軍購合約，目前台灣取得的防衛物資都是從軍購獲得。