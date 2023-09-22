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澤倫斯基訪美之際 29共和黨議員連署信反對援烏

記者顏伶如、編譯廖振堯／綜合報導
眼看國際及美國國會對烏克蘭的援助逐漸鬆動，烏國總統澤倫斯基（右一）21日積極拜訪總統拜登(左)及國會議員、五角大廈，拜登也宣布再提供烏克蘭3.25億元的軍援。(Getty Images)
眼看國際及美國國會對烏克蘭的援助逐漸鬆動，烏國總統澤倫斯基（右一）21日積極拜訪總統拜登(左)及國會議員、五角大廈，拜登也宣布再提供烏克蘭3.25億元的軍援。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)21日在華府展開匆忙的一日行程，這是2022年2月俄烏戰爭爆發以來，澤倫斯基第二次造訪華府；美聯社分析，澤倫斯基這趟訪問時空環境與前一次已不相同，共和黨對於美國長達19個月大手筆援助烏克蘭抵抗俄羅斯，反對聲浪愈來愈強烈。

共和黨議員：美國赤字 自身難保

九個月內二度訪問華府的澤倫斯基21日上午先在國會山莊舉行非公開會議，與眾院領導人和所有參議員見面，下午則到白宮與總統拜登會面，尋求更多軍援；但澤倫斯基到訪前，29名共和黨籍參眾議員已發連署信，反對再撥款資助烏克蘭，因美國高漲的赤字已經自身難保。

華爾街日報報導，這封信由俄亥俄州參議員萬斯(J .D. Vance)和德州眾議員羅伊(Chip Roy)領頭，共23名眾議員、六名參議員簽署，致信白宮管理及預算局(OMB)局長楊格(Shalanda Young)局長，反對拜登擬為烏克蘭追加的額外240億元金援，更對國會過去批准超過1000億元的資金表達擔憂。

連署信：美國民眾想知錢去了哪裡

信中表示，美國民眾需要更了解他們的錢去了哪裡。「反攻進行得如何？烏克蘭比六個月前更接近勝利嗎？我們的策略是什麼？總統的計畫是什麼？在不知道這些問題的答案的情況下批准資金請求，形同放棄肩上的國會責任。」

美聯社報導，戰爭爆發以來，國會總共四次對烏援助，累計金額1130億元。本周稍早才剛訪問基輔的民主黨亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)說，烏克蘭人民反抗俄軍侵略之際，美國斷援將帶來災難後果。

眼看國際及美國國會對烏克蘭的援助逐漸鬆動，烏國總統澤倫斯基（左）21日積極拜訪總...
眼看國際及美國國會對烏克蘭的援助逐漸鬆動，烏國總統澤倫斯基（左）21日積極拜訪總統拜登(右)及國會議員、五角大廈，拜登也宣布再提供烏克蘭3.25億元的軍援。(Getty Images)

拜登總統上個月向國會再提出「增援烏克蘭」的240億元預算提案，項目包括軍事援助與人道救援，提案能否通過仍有待觀察。由前總統川普為首的共和黨極右派陣營，對於美國擴大援外計畫規模則強烈反對。

連署人之一、肯塔基州共和黨參議員保羅(Rand Paul)表示，他不會同意加快任何提供更多烏克蘭援助的支出法案，因聯邦預算已出現巨額赤字，「好像沒人注意到我們沒有多的錢可以給烏克蘭了，今年赤字將超過1兆5000億元，從中國借錢送到烏克蘭是沒有意義的。」

依參院的規定，即使法案獲得通過所需票數，只要一位參議員就能反對快速通過(fast track)。由於政府資金本月底到期，如果參院的臨時支出法案包含烏克蘭資金的話，保羅的威脅恐使該法案卡關進而導致政府關門。

澤連斯基會拜登 再獲軍援3.25億

澤連斯基往返會議中途僅說「對話進行良好」，未回答任何額外援助承諾的問題。

凱利說，烏克蘭若無美國支持，根本不可能成功。

雖然國會出現反對聲音，但拜登總統21日仍宣布給烏克蘭最新一筆軍援3.25億元。

烏克蘭 參議員 拜登

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