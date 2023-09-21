彭博投入5億元 推動關閉所有燃煤電廠

家財萬貫的前紐約市長彭博20日宣布投入5億元，推動關閉所有煤礦廠的計畫。圖為彭博19日在英國威廉王子主持的第三屆「Earthshot獎項創新峰會」上握手接受致敬。(美聯社)

紐約前市長彭博(Michael Bloomberg)20日宣布投入5億元，推動關閉所有燃煤電廠的計畫，並將在2030年前將燃燒天然氣 的火力發電廠(燃氣電廠)產能砍半。

路透報導，彭博致力關閉美國的每一座燃煤電廠，並降低燃氣電廠產能的計畫，是他數十年來推動「超越碳」(Beyond Carbon)計畫的一環，旨在推進能源轉換計畫進入下個階段。

「超越碳」計畫與州和地方機構合作，致力終結與煤相關的工作，關閉尚未退役的150座燃煤電廠，削減燃氣電廠產能，並阻止新的燃氣電廠興建。

彭博已花費超過5億元資助「塞拉俱樂部」(Sierra Club)的「超越煤」(Beyond Coal)計畫，該計畫原定在2020年關閉全美30%的燃煤電廠；此計畫最終加速在2020年讓超過60%的燃煤電廠退役，並投入8500萬元對抗石油 化學(petrochemical)工廠在美擴張。

作為聯合國 的「氣候雄心與解決方案」(Climate Ambition and Solutions)特使，彭博說道：「我們與各國夥伴合作，希望藉由汰除化石燃料(fossil fuel)並以可再生能源代之，改變驅動美國的方式。」

彭博慈善基金會(Bloomberg Philanthropies)表示，這筆錢將協助草根團體、州與地方政策倡議人士對抗公共事業與電力公司的訴訟，並資助燃煤電廠關閉的社區。