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效仿羅斯福新政 拜登擬透過行政命令創「美國氣候團」

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府將成立一個氣候工作團，仿效羅斯福總統的新政，繞過國會的阻力以回應氣候團體的訴求。（美聯社）
拜登政府將成立一個氣候工作團，仿效羅斯福總統的新政，繞過國會的阻力以回應氣候團體的訴求。（美聯社）

政策在國會遭遇阻撓之後，拜登總統將效法前總統羅斯福(Franklin Roosevelt)，透過行政命令成立美國氣候團(American Climate Corps)以推動綠能工作訓練計畫。1930年代，羅斯福在「羅斯福新政」(New Deal)裡推出平民保育團(Civilian Conservation Corps，CCC)。

白宮20日宣布，這項計畫將招聘2萬多名年輕人負責鋪設步道、種樹、協助加裝太陽能板及其他促進節能措施，並且預防可能釀成災難的山林野火。

成立美國氣候團的構想去年氣候變遷法案曾經提議，但因共和黨強烈反對與成本引發疑慮而作罷。民主黨與環保倡議團體並未放棄希望，過去幾周向拜登力推透過行政命令的發布創立美國氣候團。

過去這段時間持續為美國氣候團催生的環保團體「日出行動」(Sunrise Movement)執行主任普拉卡許(Varshini Prakash)說，為了爭取氣候團而發動示威、抗爭已有多年，如今把一個世代的抗議呼喊轉變成真正的就業計畫，可以讓新一代年輕人投入防止氣候危機的工作。

普拉卡許指出，美國氣候團的成立加上史上最大規模的氣候投資，讓通往「綠色新政」(Green New Deal)的道路變得越來越清晰。

美聯社報導，範圍廣大的就業與氣候計畫受到許多環保倡議人士及民主黨人支持，不過卻遭到共和黨陣營冷嘲熱諷，聲稱計畫是社會主義者的夢魘，將導致稅務負擔變重、經濟受到衝擊。

過去經常批評拜登的普拉卡許，19日參加了白宮宣導美國氣候團的電話會議。美聯社報導，白宮宣布美國氣候團的時間點，拜登剛好設法在2024年大選爭取年輕選票。

今年春季，拜登批准名稱為「柳樹計畫」(Willow Project)的阿拉斯加州北坡地區(North Slope)石油鑽探，遭到「日出行動」等環保團體強烈抗議。環保人士說，批准計畫讓強調對抗氣候變遷的拜登名譽受損，也違反拜登2020年喊出禁止聯邦土地開採新油礦的競選承諾。

美聯社分析，美國氣候團的推出，讓環保人士把對拜登的批評暫時擺一邊。

拜登 白宮 氣候變遷

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