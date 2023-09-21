德桑提斯談氣候變遷：人類比以往任何時候更安全

共和黨籍佛州州長德桑提斯受訪談氣候變遷問題時表示，人類比以往任何時候更安全。(Getty Images)

颶風伊達利亞(Idalia)本個月初侵襲佛羅里達、喬治亞、南北卡羅來納等州，造成嚴重災害，環境專家認為氣候變遷 須負很大的責任；但風災還未滿一個月，佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis) 20日表示，人類現在比以往任何時候都更安全，不會受氣候變遷影響。

德桑提斯在德州密德蘭(Midland)出席一個競選活動時，在演說中推出他的能源政策；他說，2018年至2020年間，「氣候變遷」一詞的使用增加，這是導因於意識形態，才使得這個詞大量出現。

他說，「(氣候變遷)是出於意識形態，而非現實所驅動的」。德桑提斯說，「事實上，人類比以往任何時候都更安全，不會受氣候災難影響。過去百多年來，氣候災害造成的死亡率下降了98%，首要原因是人們能夠獲得可靠的電力，擁有更大力量。」

根據世界氣象組織的數據，過去50年來，氣候變遷造成與天氣相關的自然災害數量增加，但死亡人數卻減少。專家認為是因為有了更好的天氣預報，更好應對極端天氣的基礎設施。

德桑提斯這番言論除了距颶風伊達利亞侵襲不足一個月之外，也與超強颶風伊恩 (Ian)侵襲佛州還不到一年時間，讓人記憶猶新。

伊恩颶風在佛州造成100多人死亡，大量房屋及商店被毀，是繼2005年的卡翠納颶風(Katrina)之後，美國歷來第二大損失金額最高的天然災害，從保險理賠來看，伊恩殺傷力直逼卡翠納。

伊達利亞在佛州造成超過24.5萬用戶斷電，四人在颶風中喪生。

除了這些颶風災難之外，世界衛生組織也指出，氣候變遷是人類面臨的最大健康威脅，預計在2030年至2050年，由於缺乏乾淨空氣，安全飲用水、充足食物及安全住所，每年會有25萬人將因營養不良、瘧疾、腹瀉及熱負荷(heat stress)等因素死亡。