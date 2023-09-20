費特曼偏愛休閒裝 參院特例變常規 舒默放棄服裝規定

聯邦參議員費特曼穿著休閒裝進入參院議場。(Getty Images)

參院 本設有服飾規定，要求赴院會時要穿正式、商務服裝，對男性意味穿西裝打領帶，只是民主黨 籍聯邦參議員 費特曼(John Fetterman，賓州)經常穿套頭衫、短褲，一身休閒就現身議場，參院多數黨領袖舒默為此已默不作聲地放棄服飾規定。

每日郵報報導，費特曼的休閒穿著讓他現身議場時，經常有議論聲，話雖如此，共和黨籍聯邦參議員如克魯茲(Ted Cruz，德州)也經常被看見穿著長袖運動衫。

費特曼最近因臨床憂鬱症，住院六周，剛剛才返回參院；這段期間好幾次他也被瞧見只穿套頭衫及短褲。他在2022年選舉議員時曾經中風，目前還在治療聽力，為了他，參院還升級科技，讓他能參與院會。

舒默表示，參議員現在可以自擇來到會場的穿著，但他會繼續穿西裝。

服飾規定的變革既幫到費特曼，另外一些剛由機場、健身會館離開的參議員也都能受益，讓他們可以投票。

過去衣著不合規定的參議員要投票，只能由議場的邊緣、一隻腳在休息室，投出自己的票。

近些年民主黨便曾推動服飾規則變革。幾年前，參議員柯布洛查(Amy Klobuchar)便推動修改服飾規則，為女性議員放鬆一些穿著規定。後來參議員席納瑪(Krysten Sinema)便穿無袖服裝來到議場。

5月，費特曼便穿著自己喜愛的Carhartt套頭運動衫，與另幾位民主黨參院重量級人士如桑德斯(Bernie Sander)一起慶祝限債協商有進展。

共和黨眾議員布洛特(Lauren Boebert)便上推特發文，表示對費特曼服裝不敢苟同，說他穿得「很不得體」。

當時與費特曼同慶債限調升的其他四位民主黨參議員，都穿著西裝、打領帶、穿較為正式的鞋襪。

但是對費特曼的追隨者來說，瞧見他穿如此休閒的服飾沒什麼好驚訝的。