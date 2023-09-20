我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

費特曼偏愛休閒裝 參院特例變常規 舒默放棄服裝規定

編譯潘勛／綜合19日電
聯邦參議員費特曼穿著休閒裝進入參院議場。(Getty Images)
聯邦參議員費特曼穿著休閒裝進入參院議場。(Getty Images)

參院本設有服飾規定，要求赴院會時要穿正式、商務服裝，對男性意味穿西裝打領帶，只是民主黨籍聯邦參議員費特曼(John Fetterman，賓州)經常穿套頭衫、短褲，一身休閒就現身議場，參院多數黨領袖舒默為此已默不作聲地放棄服飾規定。

每日郵報報導，費特曼的休閒穿著讓他現身議場時，經常有議論聲，話雖如此，共和黨籍聯邦參議員如克魯茲(Ted Cruz，德州)也經常被看見穿著長袖運動衫。

費特曼最近因臨床憂鬱症，住院六周，剛剛才返回參院；這段期間好幾次他也被瞧見只穿套頭衫及短褲。他在2022年選舉議員時曾經中風，目前還在治療聽力，為了他，參院還升級科技，讓他能參與院會。

舒默表示，參議員現在可以自擇來到會場的穿著，但他會繼續穿西裝。

服飾規定的變革既幫到費特曼，另外一些剛由機場、健身會館離開的參議員也都能受益，讓他們可以投票。

過去衣著不合規定的參議員要投票，只能由議場的邊緣、一隻腳在休息室，投出自己的票。

近些年民主黨便曾推動服飾規則變革。幾年前，參議員柯布洛查(Amy Klobuchar)便推動修改服飾規則，為女性議員放鬆一些穿著規定。後來參議員席納瑪(Krysten Sinema)便穿無袖服裝來到議場。

5月，費特曼便穿著自己喜愛的Carhartt套頭運動衫，與另幾位民主黨參院重量級人士如桑德斯(Bernie Sander)一起慶祝限債協商有進展。

共和黨眾議員布洛特(Lauren Boebert)便上推特發文，表示對費特曼服裝不敢苟同，說他穿得「很不得體」。

當時與費特曼同慶債限調升的其他四位民主黨參議員，都穿著西裝、打領帶、穿較為正式的鞋襪。

但是對費特曼的追隨者來說，瞧見他穿如此休閒的服飾沒什麼好驚訝的。

費特曼擔任布拉德克(Braddock)市長、賓州州參議員時代，經常被瞧見只穿套頭衫及短褲。

聯邦參議員費特曼穿著休閒裝進入參院議場。(美聯社)
聯邦參議員費特曼穿著休閒裝進入參院議場。(美聯社)

參議員 參院 民主黨

上一則

丕優最新民調：57%厭倦政治惡鬥 兩黨負評新高

下一則

英外交官獲贈中國茶器 傳摔破赫見「竊聽器」

延伸閱讀

政府快關門？麥卡錫盼先渡過9月底 要議員「不能回家」

政府快關門？麥卡錫盼先渡過9月底 要議員「不能回家」
舒默10月率跨黨議員訪中日韓 眾院羅康納另組團訪北京

舒默10月率跨黨議員訪中日韓 眾院羅康納另組團訪北京
AI帶來衝擊如何規範？國會邀科技巨頭談監管

AI帶來衝擊如何規範？國會邀科技巨頭談監管
民主黨議員接力訪中？ 華郵：兩團擬秋天造訪

民主黨議員接力訪中？ 華郵：兩團擬秋天造訪

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41
去年全美移民人數成長近100萬人，總人數締造歷史新高，略多於4600萬人；來自印度、中國和委內瑞拉的新移民激增。圖為紐約曼哈頓街頭的人潮。(美聯社)

4600萬 移民人口創紀錄 去年成長近百萬人 印、中、委移民激增

2023-09-17 02:30

超人氣

更多 >
秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？