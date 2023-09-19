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解放軍機擾台 103架次創單日新高

記者洪哲政、大陸中心／綜合報導
中國解放軍軍機又再破紀錄單日出海活動103架次，其中飛越海峽中線40架次。（路透）
中國解放軍軍機又再破紀錄單日出海活動103架次，其中飛越海峽中線40架次。（路透）

台灣國防部表示，本月17日至18日晨間，解放軍有103架軍機出海活動，已對台海及區域安全造成嚴峻挑戰，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。單日（24小時）103三架次數量為有統計以來新高。

台國防部還指出，同時段國軍偵獲共艦9艘次，持續在台海周邊活動；其中，共機逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南及東南空域計40架次，由北到南分別為蘇愷30戰機10架次、殲10戰機12架次、殲11戰機4架次、殲16戰機10架次，運油20加油機、空警500預警機各兩架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

針對法新社記者提問共機在台海周邊活動，中國外交部發言人毛寧回應時宣稱，這不是外交問題，「我要告訴你的是，台灣是中國領土的一部分，不存在所謂『海峽中線』。」

台國防部說，國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度應對。台海和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任；共軍持續的軍事騷擾，易導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。

專家：不排除計畫性演習

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，這不排除是共軍依年度計畫所實施的計畫性演習，未必有特定的政治針對性。而演習的主要目的，除繼續藉在台灣限航區長時間飛行以對台灣海峽實施新一波的「法律戰」外，另外就是隨著「運油20」空中加油機數量成長，開始安排讓各戰鬥機部隊輪流出動，與運油20共同演練海上空中加油作業。

共軍一口氣出動103架次軍機，打破4月10日單日91架次紀錄；但在「逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域」部分，40架次未超越4月10日當天54架次。(相關新聞見A3)

中國解放軍軍機又再破紀錄單日出海活動103架次，圖為台灣的海軍監控中方的演習。（...
中國解放軍軍機又再破紀錄單日出海活動103架次，圖為台灣的海軍監控中方的演習。（圖：台灣國防部提供）

國防部 共軍 北京

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