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侯友宜赴AIT總部 與羅森柏格午餐會

記者張文馨／華盛頓報導
國民黨總統參選人侯友宜（右）18日造訪距離華府僅一橋之隔美國在台協會（AIT）華盛頓總部，由AIT主席羅森柏格（左）出面接待。(圖:侯友宜競選辦公室提供)
國民黨總統參選人侯友宜（右）18日造訪距離華府僅一橋之隔美國在台協會（AIT）華盛頓總部，由AIT主席羅森柏格（左）出面接待。(圖:侯友宜競選辦公室提供)

國民黨總統參選人侯友宜18日造訪距離華府僅一橋之隔美國在台協會（AIT）華盛頓總部，由AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）出面接待，停留約1小時，對於是否與行政部門互動侯三緘其口；下午，侯友宜赴國會接連拜會3位共和黨籍聯邦參議員，議員稱藉此機會了解侯對美台夥伴關係的想法。

侯友宜約上午11時16分抵達AIT華盛頓總部，並在12時20分面帶笑容離開AIT，根據國民黨駐美代表黃介正臉書透露，侯友宜一行與美方代表共進午餐，但是否與拜登政府官員互動，侯友宜只說「有空再說」。

記者在場外守候並未見到任何美國官員或車輛進出；截至發稿為止，美國白宮國安會與國務院均未回覆是否指派官員與侯晤談，國防部則表示，沒有可以宣布的會面。

在結束18日的國會拜會行程前，國民黨總統參選人侯友宜（左三）、外交委員會的塞爾夫...
在結束18日的國會拜會行程前，國民黨總統參選人侯友宜（左三）、外交委員會的塞爾夫（右二）、國民黨立委江啟臣（右一）、國民黨立委吳怡玎（左二）與國民黨副主席夏立言（左一）合影。(華盛頓記者張文馨／攝影)

侯友宜下午拜會3位聯邦共和黨籍眾議員，分別是財政委員會的塞申斯（Pete Sessions）、撥款與情報兩委員會的賈西亞（Mike Garcia）和外交委員會的塞爾夫（Keith Self）；其中，賈西亞今年3月訪台，塞爾夫7月造訪台北，塞爾夫在會談結束前，與侯友宜一行在國會辦公室門口合影。

賈西亞會後表示，藉此機會了解侯友宜針對美台夥伴關係的想法。

針對台灣與美國的安全議題，賈西亞說，美台有著非常重要的戰略夥伴關係，美國必須確保建立的是有意義的嚇阻態勢，以粉碎中國國家主席習近平併吞台灣的想法。

侯友宜拜會聯邦共和黨籍眾議員，右為撥款與情報兩委員會的賈西亞。(圖:侯友宜競選辦...
侯友宜拜會聯邦共和黨籍眾議員，右為撥款與情報兩委員會的賈西亞。(圖:侯友宜競選辦公室提供)

賈西亞說，在這樣的戰略夥伴關係之上，美國承諾對台軍售，加速軍售武器的交付，以確保台灣能建立有意義的自我防衛；此外，美軍也要提升自身軍力，擴大五角大廈在該區域的防衛部署，以提升美國在太平洋地區的戰備層級。

侯友宜 AIT 共和黨

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