蘇利文晤王毅超過12小時 台灣議題談最久

白宮國安顧問蘇利文（左）與中國外長王毅在馬爾他晤談了12小時，中方官媒稱台灣問題談的最久。（美聯社）

中國外交部長王毅 16、17日與白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan)在歐洲國家馬爾他(Malta)舉行戰略溝通，雙方會談逾12小時，其中談論「台灣問題」談最久。王毅告訴蘇利文，中方反對以「去風險」為名，行「脫鉤斷鏈」之實。

中國官方「環球時報」引述與會的中國外交部官員說法報導，王毅和蘇利文會談逾12小時，討論中美關係、台灣議題、亞太局勢、烏克蘭危機等議題，形容此次會晤「坦誠、實質且具建設性」。

白宮國安顧問蘇利文（左二）與中國外長王毅(右二)在馬爾他晤談了12小時，中方官媒稱台灣問題談的最久。（美聯社）

華府官員表示，蘇利文和王毅會談觸及拜習會與台灣議題等。美方於會中表示，看到中國可能允許美中軍隊展開溝通的有限跡象。蘇利文也對中方援助俄國 ，以及北京最近在台灣海峽的行動表示擔憂。

環球時報報導，雙方花最長時間討論的是「台灣問題」。王毅闡述中方嚴正立場，指台灣問題最根本的現狀是「兩岸同屬一個中國」。當前台海局勢緊張的根源在於民進黨推動的「台獨」活動愈演愈烈，一些域外勢力的支持更加明目張膽。台灣問題和平解決的正確方向是堅決反對「台獨」，支持中國和平統一。

另外，雙方同意中美將在近期舉行亞太與海洋事務磋商和外交政策磋商，並就人工智慧(AI)領域對話，支持人員往來；雙方同意落實美中元首在峇里島會晤達成的共識，保持雙方高層往來，穩定和改善兩國關係。

在中美關係方面，王毅表示，中方始終按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，反對以競爭定義全部中美關係，反對以「去風險」為名行「脫鉤斷鏈」之實。王毅就美方科技打壓及單邊無理制裁中方企業、機構和個人，表達嚴重關切，要求美方立即停止。

中國外交部長王毅(右二)赴莫斯科與俄國外長拉夫羅夫(左二)會談，可能論及安排習近平與普亭會面。（歐新社）

王毅18日轉往俄羅斯，進行中俄戰略安全磋商，會晤俄國外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)等多位官員，討論加強國際領域合作等議題。俄國外長拉夫羅夫在莫斯科會晤王毅時表示，希望俄中繼續在聯合國大會和亞太經濟合作會議(APEC)上合作，且「中俄合作的成果將符合國際社會所有人的期待」。