民主黨內分裂…高層挺拜登連任 但多數基層盼換人選

總統拜登。（美聯社）

紐約時報17日報導，民主黨 高層對於拜登 總統角逐連任熱情相挺，但民主黨基層選民卻有截然不同的看法。助歐巴馬競選有功的民主黨選務策略師卡維爾(James Carville)便說，選民不想看到拜登繼續參選，一而再、再而三的民調 結果都是如此反應。

拜登連任競選行程進入緊鑼密鼓的新階段，民主黨內部卻對拜登實力能否經得起挑戰，意見出現明顯分歧，黨內高層一致支持拜登，普通選民卻不斷猶豫著拜登是否真為最佳人選。僅管拜登在黨內並未面臨挑戰者，但民主黨員仍然不禁為拜登的年齡、體力而擔心。

報導指出，對於總統是否爭取連任，如今民主黨高層與基層黨員之間看法不一的狀況，過去數十年裡不曾發生；不管是自由派大本營的藍州鐵票倉，或是兩黨都有勝出希望的搖擺州，甚至華府政壇權力核心，民主黨支持者都憂心忡忡。

拜登競選團隊與拜登盟友都說，黨內意見不一的狀況到了明年就會退散，屆時大選情勢將趨於明朗化，形成拜登與川普二選一的局面。然而，某些選務策略主管及民主黨選民雖然支持拜登的施政表現，卻對年事已高的拜登感到不放心，認為拜登恐怕無法完成連任任期，甚至無法再經得起選舉負荷。

卡維爾指出，民調顯示基層民主黨選民對拜登興趣缺缺，恐將拉低民主黨2024年大選的整體投票率。

紐時報導，近來連續出現負面新聞，包括中西部汽車工人大罷工可能衝擊拜登經濟政策、共和黨眾議員已對拜登啟動彈劾調查程序。也讓民主黨內部緊張變得更加難以忽略。多份最新民調顯示，大多數民主黨選民不希望拜登參選連任，對於初選出現替代人選抱持開放態度，不願意看到2024年大選是拜登與川普再次交手。

有線電視新聞網(CNN)本月公布民調顯示，67%民主黨員希望拜登不要再獲得民主黨提名參選。

哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)與民調機構YouGov最新調查結果則指出，只有34%受訪選民認為，拜登如果連任成功將可做完第二任，55%受訪者說川普可做完任期。