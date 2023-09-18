不滿2度派特檢調查 拜登與加蘭德關係急凍

拜登總統與司法部長加蘭德關係一度極好，最近關係急凍。圖為2016年3月加蘭德被歐巴馬總統提名為大法官候選人，時為副總統的拜登在記者會上為加蘭德打氣支持。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)17日報導，拜登總統與他挑選來強調司法獨立的司法部 長加蘭德(Merrick Garland)兩人之間的關係，已經由先前的結霜，目前來到嚴凍徹骨的地步；知情人士指出，原因在加蘭德不僅派特別檢察官調查拜登前辦公室出現機密文件一事，還任命另位特別檢察官調查他兒子杭特‧拜登 (Hunter Biden)非法擁槍一案。

特別檢察官已在14日因擁槍案，起訴杭特。

報導指出，知情人士透露，拜登一些助理表示，就他們看來，加蘭德處理有關拜登家族的事，應該是是不偏不倚地追求正義，但現在看來，反而更多像是謹小慎微的態度，想呈現一種面貌，就是讓敏感的調查行動四面立起高牆，來隔開政治壓力，保護司法部。

那些助理指出，舉個例子，檢方就前副總統潘斯印第安納州家中也找到機密文件一事，幾個月內就結案；但卻指派特別檢察官，擁有更廣審酌權、更為獨立，來檢查拜登類似的案件；拜登在歐巴馬時代也是副總統，目前偵辦還在進行。

至於杭特案，一名杭特的辯護律師說，杭特已經同意認罪，但遭法院駁回後，司法部決定任命特檢官、起訴杭特，足以反映「過程中有政黨介入」。

加蘭德的盟友表示，任命那些特檢官，不是因他屈從於壓力，毋寧是想讓觸及拜登的偵辦行動，能與外界絕緣。加蘭德向國會議員保證，絕不干涉偵辦杭特的行動，而且拜登也頻頻表示，任何偵辦的決定，「由司法部決定」。

加蘭德的前發言人柯利(Anthony Coley)表示，司法部長只是做總統要求他做的事而已，也就是恢復司法部的正義，遵守事實，遵守法治，不讓決策受政治影響；柯利表示，加蘭德不常出現在白宮 。

杭特的認罪協議遭法院駁回後，加蘭德任命由川普任命的檢察官魏斯(David Weiss)出任特檢官。消息人士說，此舉讓一些白宮助理認為加蘭德就偵辦管理不當；一些本案的幹員回報說，共和黨國會議員不當介入偵辦，此時加蘭德本該手腕更堅定；另外，幹員們也被視為外洩偵辧資訊的來源。