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罷工、彈劾、兒遭訴…拜登9月難關多 WSJ：大勢不妙

編譯潘勛／綜合17日電

9月對拜登總統不是太平之秋，兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)被起訴、聯合汽車工會(UAW)發動罷工、預算問題可能致政府9月底後關門、眾院共和黨宣布對他進行彈劾調查、通膨有回升勢頭，華爾街日報(WSJ)認為大勢對拜登愈來愈不妙；但有線電視新聞網(CNN)則認為拜登的困境被誇大，另除非發生劇變，拜登篤定取得民主黨提名，角逐連任。

華爾街日報17日報導，拜登對當前困境的因應之道，是把共和黨描繪成愛做秀而輕於立法。白宮指出，拜登9月的施政足證他領導有方，例如投資於抗癌、推出新版新冠疫苗、派高級官員赴底特律市協助罷工工人，白宮發言人達爾頓(Olivia Dalton)表示，總統只在意一件事，替國人辦好事情。

共和黨策士希蒙德(Adrian Hemond)表示，UAW罷工一事要看為期多久、帶給選民怎樣的經濟感受；感受若不佳，拜登就會受損。

WSJ最近民調指出，雖說選民對經濟看法還算好，也少有人歸功給拜登，受訪者裡約五分之三不認可拜登的經濟施政；該報不忘強調，UAW還沒宣布支持拜登連任。

WSJ指出，杭特14日因非法擁槍罪名被起訴，白宮強調，總統並未與司法部談及此事。共和黨認為杭特的經商活動，乃父定有牽連，於是眾院議長麥卡錫12日宣布對拜登發動彈劾調查，但CNN指出，就算依WSJ的民調，都可得知此事尚未對拜登造成傷害。

共和黨以削減政府開支、加強邊界維安、不再增援烏克蘭三事相脅，30日會計年度結束後，聯邦政府有部分關門之虞；白宮則認為，政府關門罪在共和黨。WSJ雖承認過去政府關門，共和黨受傷較大，但鑒於拜登執政認可率低迷，這次關門誰失民心殊難論定。

汽油價格8月每加侖均價為3.84元，較7月的3.60元來得高，8月消費物價升0.6%，為一年多以來最大漲幅；拜登14日矢言要再把油價拉低，另指責共和黨的「讓美國再度偉大經濟學」(MAGAnomics)是國家史上所見最極端，但共和黨全國代表大會主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)反唇相譏，指通膨再起，拜登還要用他的「拜登經濟學」(Bidenomics)來侮辱苦幹實幹的全國民眾。

CNN指出，國事如麻，通膨及經濟情勢2022年期中選舉時更糟，但期中選舉民主黨表現不差，很難認定經濟一定損及拜登的連任。

杭特‧拜登 共和黨 白宮

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