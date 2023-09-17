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電動車優勢 大車廠罷工 馬斯克坐收漁利

編譯廖振堯／綜合16日電
分析師認為，無論此次針對三大車廠的罷工結果如何，特斯拉已成贏家。圖為特斯拉最新推出的Model 3。(Getty Images)
分析師認為，無論此次針對三大車廠的罷工結果如何，特斯拉已成贏家。圖為特斯拉最新推出的Model 3。(Getty Images)

聯合汽車工會(UAW)15日向底特律三大車廠同步罷工，正值這些傳統車廠投入數十億元開發電動車的時期，資金來源大部分仍依賴汽油引擎汽車銷售。罷工僅過去一天、雙方仍未和解，但有一件事已經很明瞭：特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)已成為這場無關於他的戰爭中之贏家。

紐約時報報導，通用(GM)、福特(Ford)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)面對特斯拉和外國車商的激烈競爭，只得開發新能源車款試圖捍衛利潤和市場地位。這正是此次罷工除了薪酬以外的癥結之一，由於電動車的零件較少，因此所需的工人數量也少，生產電動車不需要的零部件工廠勢必得翻新或關閉。傳統工人面臨失業或重新學新技術。

但許多新的電池、電動車工廠如雨後春筍般湧現，工人們一定程度上應能找到新廠工作，但問題在此：車商多半在南部州積極設廠，因為當地勞工法不利於工會，而非設在UAW影響力更大的中西部。

三大車廠在政府官員壓力、消費者不斷變化的需求下，砸數十億元來重組業務以生產電動車，但他們在電動車上賺取的利潤微乎其微，反觀龍頭特斯拉已賺得盆滿缽滿盈利且成長迅速。福特7月便表示其電動車業務今年將虧損45億元，如果同意工會要求的全面加薪和福利，那麼工人的總薪酬將是特斯拉員工的兩倍。

老牌車廠還未站穩轉型腳步便已經面臨花更多錢平息罷工的前景，而任何工資漲幅都會進一步推升特斯拉在電動車領域的巨大成本優勢，更何況特斯拉還要進入降低成本的階段。

華爾街日報則報導，馬斯克今年3月便透露新一代車款削減50%製造成本的目標，以此鞏固自己的市場優勢，7月公布的Q2財報也顯示即使車款降價，利潤仍增長20%；同一時間福特表示因大幅虧損將放緩電動車產量。

據業內數據，三大車廠的勞動力成本(包括工資和福利)估計為每小時平均66元，相比之下特斯拉為45元。富國銀行(Wells Fargo)估計，若滿足UAW所有初始要求，三大車廠的每小時平均成本將翻倍至136元。

電動車 特斯拉 罷工

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