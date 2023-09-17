挺工會也挺電動車 拜登兩難 學者：他需要魔杖

拜登總統既支持工會，又要推廣電動車，因此在此次聯合汽車工會發動的針對電動車的罷工中面臨兩難。圖為拜登去年2月在白宮聽取電動車計畫的報告。(美聯社)

聯合汽車工會(UAW)15日啟動罷工 ，白宮密切關注，因為拜登 總統在大力支持罷工的同時，也擔心罷工會對電動汽車產業帶來負面影響，因此陷入兩難。

拜登派遣白宮幕僚前往底特律，協助三大汽車廠進行勞資談判，並呼籲車廠高層提出更優惠的工作條件：「資方應該進一步向勞方保證，企業破紀錄獲利也等於勞工擁有破紀錄的福利。」他並強調在推動電動車 的過渡期，「對於汽車工人和汽車產業而言，應該可以雙贏」。

拜登政府為因應氣候變遷，減少碳排放量，全力推動電動車發展，其標誌性政策「降低通膨法」，編列數十億元經費，鼓勵國人購買電動車，並藉此抑制中國日益蓬勃的電動車產業。

但是UAW會員認為發展電動車，會壓縮汽車工人就業機會，密西根州福特車廠工人伊森(Brittany Eason)表示：「如果工人擔心失業，你如何期望他們能夠安心工作？」她並強調電動車發展需要改變：「這樣才能讓每個人安於自己的工作、家庭和其他一切事物。」

密西根大學羅斯商學院教授高登(Erik Gordon)直言：「總統處境非常艱難，想要成為史上最支持工會的總統，以及史上最具環保意識的總統，他真的需要一根魔杖。」

由於三大車廠所在地密西根州是拜登2020勝選的關鍵州，對於他明年爭取連任至關重要，前總統川普則見獵心喜，發表聲明挑撥拜登和汽車工會的關係，「根本沒有所謂公平過渡這種事，只會讓工人生計受損並抹殺他們所珍惜的美國工業」。

川普也在接受NBC訪問時說：「電動車將在中國製造，而非美國製造，汽車工人正被領導階層出賣。」

雖然此番言論未獲UAW主席費恩(Shawn Fain)支持，但費恩針對能源部宣布為福特汽車和韓系企業合資的電池製造廠，提供92億元貸款案，指控聯邦政府「用數十億元公帑積極資助逐底競爭(race to the bottom)。」