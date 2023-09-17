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8億基金做後盾… UAW游擊式罷工 小規模突襲

編譯廖振堯／綜合16日電
聯合汽車工會利用游擊式罷工，以便延長基金使用。圖為福特密西根裝配廠前工人罷工。(Getty Images)
聯合汽車工會利用游擊式罷工，以便延長基金使用。圖為福特密西根裝配廠前工人罷工。(Getty Images)

在近兩個月談判未果後，聯合汽車工會(UAW)15日起展開史上首次同時影響三大車廠的罷工密蘇里州俄亥俄州和密西根州三個工廠約有1萬2700名工人參與。這對UAW主席范恩(Shawn Fain)來說是一次重大考驗，不僅面臨著達成協議的壓力，同時又不能耗盡工會的罷工基金，他選擇採取「小型游擊戰」的策略。

華爾街日報報導，通用汽車(GM)、福特(Ford)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)15日罷工當天下午，通用就表示因零部件短缺，將關閉堪薩斯州一家工廠，2000名員工無班可上；福特則說其密西根工廠需要暫時解雇約600人。

零星罷工 擾亂車廠計畫

聯合汽車工會(UAW)發動的罷工，採取小規模、針對性的方式。圖為工人在福特密西根...
聯合汽車工會(UAW)發動的罷工，採取小規模、針對性的方式。圖為工人在福特密西根裝配廠前罷工。(Getty Images)

范恩稱工會行動才剛開始，談判時間拖得越長，針對的工廠就會越多，而且將在幾乎不提前通知的情況下進行一系列零星罷工，擾亂車廠生產計畫。

UAW已建立金額高達8億2500萬元罷工基金，小規模、針對性的罷工更能來延長基金使用時日。范恩的目的是保持三家公司緊張、同步施加壓力，他認為可更快達成更好的協議。

范恩在罷工前一天表示，這種策略會讓車廠不斷猜測，為工會談判代表提供最大的談判影響力和靈活性。

受影響型號 有1個月庫存

根據目前的銷售速度，三家公司受影響的型號截至8月底皆有大約一個月或更長時間的庫存，還能提供一些緩衝。受影響車款包括斯泰蘭蒂斯在俄亥俄州托雷多市(Toledo)吉普車廠生產的牧馬人(Jeep Wrangler)、通用在密蘇里州溫茨維爾市(Wentzville)組裝廠生產的雪佛蘭Colorado、GMC的Canyon等。

研究公司Wards Intelligence數據顯示，目前罷工的三個工廠合計約占三大車廠在北美汽車總產量的 9%。

無共識 3大車廠高層失望

三大車廠高層對當前局面表示失望，稱端出的豐厚提案依然無法取得共識，如四年內工資增長20%。福特發言人稱工會要求的36%漲幅是無法持續的；斯泰蘭蒂斯表示工會領導人拒絕以負責的方式來談判；通用執行長巴拉(Mary Barra)也說「不需走到這一步」。

罷工 俄亥俄州 密蘇里州

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