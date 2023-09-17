8億基金做後盾… UAW游擊式罷工 小規模突襲

聯合汽車工會利用游擊式罷工，以便延長基金使用。圖為福特密西根裝配廠前工人罷工。(Getty Images)

在近兩個月談判未果後，聯合汽車工會(UAW)15日起展開史上首次同時影響三大車廠的罷工 ，密蘇里州 、俄亥俄州 和密西根州三個工廠約有1萬2700名工人參與。這對UAW主席范恩(Shawn Fain)來說是一次重大考驗，不僅面臨著達成協議的壓力，同時又不能耗盡工會的罷工基金，他選擇採取「小型游擊戰」的策略。

華爾街日報報導，通用汽車(GM)、福特(Ford)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)15日罷工當天下午，通用就表示因零部件短缺，將關閉堪薩斯州一家工廠，2000名員工無班可上；福特則說其密西根工廠需要暫時解雇約600人。

零星罷工 擾亂車廠計畫

聯合汽車工會(UAW)發動的罷工，採取小規模、針對性的方式。圖為工人在福特密西根裝配廠前罷工。(Getty Images)

范恩稱工會行動才剛開始，談判時間拖得越長，針對的工廠就會越多，而且將在幾乎不提前通知的情況下進行一系列零星罷工，擾亂車廠生產計畫。

UAW已建立金額高達8億2500萬元罷工基金，小規模、針對性的罷工更能來延長基金使用時日。范恩的目的是保持三家公司緊張、同步施加壓力，他認為可更快達成更好的協議。

范恩在罷工前一天表示，這種策略會讓車廠不斷猜測，為工會談判代表提供最大的談判影響力和靈活性。

受影響型號 有1個月庫存

根據目前的銷售速度，三家公司受影響的型號截至8月底皆有大約一個月或更長時間的庫存，還能提供一些緩衝。受影響車款包括斯泰蘭蒂斯在俄亥俄州托雷多市(Toledo)吉普車廠生產的牧馬人(Jeep Wrangler)、通用在密蘇里州溫茨維爾市(Wentzville)組裝廠生產的雪佛蘭Colorado、GMC的Canyon等。

研究公司Wards Intelligence數據顯示，目前罷工的三個工廠合計約占三大車廠在北美汽車總產量的 9%。

無共識 3大車廠高層失望

三大車廠高層對當前局面表示失望，稱端出的豐厚提案依然無法取得共識，如四年內工資增長20%。福特發言人稱工會要求的36%漲幅是無法持續的；斯泰蘭蒂斯表示工會領導人拒絕以負責的方式來談判；通用執行長巴拉(Mary Barra)也說「不需走到這一步」。