讓美放心 侯友宜進華府謹慎低調

國民黨總統參選人侯友宜15日上午在紐約出席著名外交智庫「外交政策全國委員會」座談會，在「美國外交政策全國委員會」會長艾略特(Susan Elliott)陪同下走入智庫。(記者侯俐安／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜 訪美行，目標衝高民調 ，但首日行程參與兩大智庫座談皆採閉門會議，連參觀考察紐約市警察局「情資整合即時打擊聯合指揮中心」也僅開放一家媒體攝影進入，採全程供訊。美方在侯行前已表達「公平對待」三名總統參選人，侯謹慎低調，放眼未來與美方建立長期交往所需的信任度，是此行重要任務。

歷來總統參選人訪美，希望增進彼此認識與互信是前提，當然也有「出口轉內銷」引領話題的目的，侯友宜正全力衝刺選情，高調拚選舉帶動聲量是必要，此行訪美卻是異常低調，主要是因為副總統賴清德 8月出訪巴拉圭過境美國期間極為低調自制，「紐約時報」曾以「作為台灣總統參選人訪美，他(賴清德)謹慎行事」為題，引述台灣官員及學者看法，指賴清德不願被視為「麻煩製造者」。

侯友宜這趟訪美有兩大不容易，幾乎可以說是「內憂外患」。賴清德有副總統身分，依慣例本來就不能進華府，美方要求「公平對待(Fair play)」，對參選人一視同仁，侯友宜雖可到華府，但行程以國會議員、智庫演講為主，無法進入國務院，也難見到重要的行政官員。其次，在民進黨執政七年之下，駐美代表處擁有行政資源，過去更是經營得當，對侯在美行程多有「關切」與「試探」，各方檯面下的角力也有如諜對諜。

不過，侯友宜無論是四場智庫座談，或是訪華盛頓期間與決策圈互動，閉門會議中都有許多前官員與二軌對話，在雙方暢所欲言下，如何以理念主張贏得認同，就要看侯友宜的表現。

在與美方的默契下，侯訪美行程跳脫傳統模式，盼以「自然真誠、值得信任」，及一貫的穩健務實精神，形塑風險降低者形象，讓美方放心；在藍營支持者逐漸回流的此刻，侯自信出訪的表現牽動民調走勢，此行八天將是關鍵。