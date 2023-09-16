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侯友宜紐約僑宴 400僑胞到場挺 馬英九二姐也現身

特派記者侯俐安、記者劉梓祁／紐約報導
國民黨總統參選人侯友宜(左四)15日晚間在紐約華埠喜運來餐廳參與僑宴。(記者劉梓祁／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜(左四)15日晚間在紐約華埠喜運來餐廳參與僑宴。(記者劉梓祁／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜15日晚間在紐約華埠喜運來餐廳出席僑宴，席開40桌、400人擠滿現場，支持者揮舞國旗，「下架民進黨」呼喊此起彼落；前總統馬英九二姐馬乃西也到場力挺，侯友宜呼籲支持者返台投票，「機票再貴都要回來」，「你投的不是侯友宜，是中華民國！」

侯友宜晚間先到中華公所拜會紐約傳統僑社，再到喜運來參加僑宴。他在傳統僑社時，意外見到啟發他考上警官學校的前聯合報記者李勇。

侯友宜過去曾多次分享，他會考上中央警官學校刑事警察系，是深受聯合報記者李勇撰寫的「中國十大神探」影響；侯友宜15日在中華公所時，李勇現身，送上他撰寫的「中國十大神探」，表達對侯的支持，侯友宜驚喜又感動。

侯友宜說，早期他看到「中國十大神探」，神探非常英勇，破獲竊盜案，飛簷走壁抓到人，寫得讓他感動，他於是下定決心要當警察，非刑事系不念。他說，李勇是開啟他人生道路的導師，李勇時常以書信鼓勵他，但兩人一直沒見過面，這次終於見到本人，非常感動。

侯到僑宴致詞時，從執政黨缺蛋、缺電等「七缺」談到和平與戰爭，他高呼要守住和平「讓中華民國屹立不搖，對不對」，全場高喊「對」，零星支持者鼓譟「下架民進黨！」侯友宜再喊，「國家只有一個顏色」，僑民們歡呼「藍色！」侯友宜才說，「是青天白日滿地紅」。

現場媒體發現馬乃西在群眾之間，她說，從侯友宜在當市長時就支持他，「愈來愈可愛」，她會返台投票，也相信他的選情會像倒吃甘蔗。對於是否有和馬英九說要來挺侯？馬乃西笑說，「好像沒有耶，我們各行其是」。

27歲的賴先生是全場少數的年輕人，他說侯友宜還在當警察時就聽說他了，在新北市長任內也做得很好。不過他坦言，由於剛畢業、必須忙工作，年底恐怕無法返台投票。至於同儕挺誰？他說，「感覺...比較支持柯文哲」。

在美國居住30年的紐約長島分部成員張佩瓊，不僅14日侯剛抵紐約時，就到甘迺迪機場接機，晚間也現身僑宴。她說，以前在台灣時知道他，當時發生白冰冰女兒白曉燕命案時，看見侯的正直與努力，總是默默在做，11、12月她一定會返台投侯友宜一票。

侯友宜 投票 中華民國

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