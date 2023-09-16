「警察市長」相見歡 侯友宜紐約行 巧遇市長亞當斯

正在紐約訪問的國民黨總統參選人侯友宜，15日晚間與紐約市長艾瑞克.亞當斯（Eric Leroy Adams）經朋友安排下巧遇。(圖：侯友宜辦公室提供)

國民黨 總統參選人侯友宜 15日晚在紐約法拉盛與紐約市 長亞當斯(Eric Adams)「簡單巧遇」，兩位警察出身的市長終於短暫的會面相見歡。

15日上午侯友宜訪問紐約市警總局，由市警總局局長卡班(Edward Caban)接待，二人就紐約市、新北市治安交換意見，並探討如何將高科技手段運用在打擊犯罪中，會晤過程中未談及政治問題。

曾長期在台灣警界服務的侯友宜此次參訪紐約市警局達一個半小時，因聯合國大會封路等交通狀況，原訂上午10時30分的會議，約於上午11時才開始。兩人首先對談約30分鐘，就紐約市和新北市的犯罪治理及警局管理等方面交流，隨後一同參觀市警局核心部門「情資整合即時打擊聯合指揮中心」(NYPD Command Center)，近距離觀察其運作模式。

卡班說，指揮中心於2005年7月成立，是全世界規模最大的情資整合系統，包含全美公民資料及犯罪信息，極大便捷市警迅速進行即時線上查詢、情資分析。侯友宜對此表示稱讚，並稱台灣警界也愈來愈重視「即時信息」，借助高科技數據網絡迅速調取資料，在快捷打擊犯罪中頗有成效。

與會者透露，針對紐約市和新北市的治安現狀，二人也交換意見；卡班表示，紐約市近年來重罪減少，但槍枝暴力等案件仍突出。侯友宜稱，台灣鮮少有槍枝問題，暴力犯罪也很少，但電信欺詐、盜竊現象依然存在。

兩人探討如何將高科技手段運用在犯罪打擊中，包括無人機、攝像頭等，不僅在路面巡邏，也能加入天上巡警，實現城市的長治久安。

卡班還特別介紹說，老羅斯福總統任紐約市警察局長時，大刀闊斧整頓貪汙，倡議平權對待男女，代表政府要清廉、公平、正義，才會值得人民尊敬。

侯友宜贈送卡班一尊關公像，他對卡班說，公平正義、摘奸除惡、捍衛安全，關公是正義的象徵，期待台美在人民關心下，能夠實現。