訪美首站赴紐約智庫 侯友宜：對北京沒有不切實際的期待

國民黨總統參選人侯友宜(中)與美國外交政策全國委員會學者專家座談，並與美國在台協會前主席薄瑞光(右上)、國務院前亞太事務副助卿董雲裳(下)等人視訊。(圖：侯友宜競辦提供)

國民黨總統參選人侯友宜 訪美首站到紐約，15日先與美國智庫學者座談。他在與「美國外交政策全國委員會」(NCAFP)座談時首度提出，「我對於北京 的意圖，不會存有不切實際的期待；對美國支持台灣的安全，也不會視為理所當然」。

緊接著，侯友宜於中午到外交關係委員會午餐座談，侯提及外交關係委員會的預防行動中心定期出版的「預防優先次序調查」年度報告說，這分報告顯示，自2021年起，台海危機已連續三年被列為全球潛在衝突第一級/最高優先。

侯友宜表示，這代表一旦兩岸爆發軍事衝突，將嚴重衝擊美國的國家利益，也證明台海局勢牽一髮動全身，與印太區域秩序息息相關。

侯在智庫「美國外交政策全國委員會」的座談，包括美國國務院 前亞太助卿羅素(Daniel Russel)、現任外交政策全國委員會亞太安全論壇主任、國務院前亞太事務副助卿董雲裳(Susan Thornton)及線上出席的美國在台協會前主席薄瑞光(Raymond Burghardt)，還有多名亞太事務專家學者。

侯在會中表示，台灣是印太地區重要成員，應成為區域內負責任的一份子；他也強調，不會將美國對台灣的安全支持視為理所當然，「台灣不會成為麻煩製造者，將會稱職扮演和平促進者與風險降低者的角色」。

侯強調，他對於北京的意圖，不會存有不切實際的期待，台灣需強化自我防衛能力，嚇阻大陸動武，並加強對話，降低衝突，實現「台海安定、台灣安全、世界安心」的目標。

兩場智庫重量級學者幾乎可說是問好問滿。侯友宜會後受訪表示，兩智庫關心國防、外交、兩岸議題，尤其關心台海局勢。侯友宜說明，國家本身要有自我防衛能力，不斷提升、加強國防軍備，嚇阻大陸攻擊，同時也要不斷對話，降低衝突。台灣要扮演的是從交流增進理解、用實力確保和平，做到讓台海安定、台灣安全、世界安心。

旅美學者以「和平鷹」形容侯友宜的美國行與傳統深藍「和平鴿」路線，做出區隔。德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中表示，侯友宜定調為「和平促進者」與「風險降低者」，代表台灣可以取得兩方的信任，扮演橋梁，不必成為棋子。更不會天真地認為，只要台灣配合，武統就一定不會發生，因此該做的準備不能少。

「他說的，是美國人非常想聽的。」與會的哈佛甘迺迪學院學者余文琦指出，一小時座談中，侯友宜絕大多數聚焦國防，「他雖然沒有說出口，但表達方式與內容，已經明顯和前總統馬英九非常不一樣」。

余文琦還原會議過程。她表示，侯友宜開宗明義直指，他認為國防與國安原則與原理相同，原因來自侯是警察出身，帶過8萬警察防衛、也帶過海巡。

侯友宜7月曾因「役期恢復四個月」引發爭議，儘管他多次強調「確保兩岸穩定和平」，仍被認為兵役議題是「必考題」。

余文琦說，侯友宜在會中直指，台灣兵役一年還不夠，台灣的問題在全民防衛意識不夠，並指出，他當選後，後備部隊要從34萬人升高到71萬人，國防預算也要提升支援兵役，也要讓美國人覺得「和之前的國民黨不太一樣」。