侯友宜抵紐約 47年警官老同學接機

國民黨總統參選人侯友宜14日晚抵達紐約，與接機民眾及國民黨美東支部代表合影。（記者高雲兒／攝影）

中華民國國民黨 總統參選人侯友宜 於14日晚間8時40分許抵達紐約，展開為期八天的訪美行程。侯友宜此行將拜訪美國議員、參訪美國在台協會(AIT)總部，也應邀在紐約及華府的四個智庫發表演說。

侯友宜13日在訪美前，特別前往航太國防展，參觀美國館時，與美國在台協會(AIT)台北辦事處處長孫曉雅見面，孫曉雅預祝侯友宜能有個愉快平安的旅行。侯表示，孫曉雅跟他常有機會碰面，都非常關心台海和平穩定及如何深化台美關係，彼此會並肩在民主自由同盟下，好好讓台美關係不斷往前走，此行會讓美國了解台灣捍衛民主自由的信念，以及維護台海和平的決心，盼美國能對台海區域的穩定和平給予更高度的關注。

國民黨總統參選人侯友宜14日晚抵達紐約，接機民眾高呼歡迎。（記者高雲兒／攝影）

AIT表示，非常歡迎侯友宜訪美，但也強調美國非常重視公平性，不會偏袒任何一位參選人或政黨，會一視同仁給予公平對待。

14日晚8時許，紐約甘迺迪國際機第四航廈，聚集逾百名前來歡迎侯友宜的民眾，許多成員來自中國國民黨美東支部和全美台灣同鄉聯誼會，他們舉著各類歡迎橫幅，一邊揮舞著中華民國國旗，一邊發出「歡迎歡迎！熱烈歡迎」的呼聲。

侯友宜和全美台灣同鄉聯誼會同鄉合影。（記者高雲兒／攝影）

侯友宜抵達時，未見長途飛行的倦容，不僅臉上帶著笑容，還熱情地向前來接機的僑胞一一握手問好並合影。許多從其他城市趕來的民眾，侯友宜還關切問其返程計畫。一片歡呼沸騰聲中，歡迎群眾的口號變為「友宜凍蒜(閩南語的「當選」發音 )！中華民國萬歲！」

侯友宜對在場僑胞的支持表示感謝，「我們一定愛我們中華民國，中華民國永續繁榮，一直堅定地走下去，謝謝我們所有僑胞熱心的支持」。

國民黨美東支部常委孫運悌表示，非常希望侯友宜當選，因為他能帶著人民過更好的日子，「希望2024年綠地變藍天」。

支持民眾中還有兩名特別的人，他們是認識侯友宜47年的警官學院同學，其中一位Peter劉說，對老同學現在的成就很激動，也期待侯友宜為台灣前途作出貢獻，他更稱讚侯友宜學生時代就很有擔當「現在更是有責任，會做事，不貪汙」。

侯友宜47年前的警官學院老同學也前來接機。（記者高雲兒／攝影）

侯友宜此趟訪美行程的隨行團隊包括國民黨副主席夏立言、立委江啟臣與吳怡玎、國民黨駐美代表黃介正、國民黨駐美副代表秦日新、政治大學國際事務學院副院長盧業中、淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中，以及競選辦公室新聞組召集人張其強等人。

侯友宜47年前的警官學院老同學也前來接機。（記者高雲兒／攝影）

侯友宜15日將在紐約展開行程，包括參與著名外交智庫「外交政策全國委員會(NCAFP)」以及「外交關係委員會(CFR)」的學者座談和午餐會、參訪紐約市警察局、拜會紐約時報與編輯群會談。

侯友宜將在15日(周五)下午5時拜訪紐約中華公所及參觀曼哈頓華埠，後於6時參加設於華埠的僑宴，活動地點為喜運來大酒樓(28 Pell St. NY, NY 10013)，想參加的民眾可致電代表袁友艾，(917)582-7220；張文娟，(718)668-4201；楊安，(718)208-5594。