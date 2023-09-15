美台雙重課稅減免案 參院財委會通過

聯邦參院財政委員會14日以全票贊成通過「美台雙重課稅減免」。(本報資料照片)

聯邦參院 財政委員會14日以全票贊成通過「美台雙重課稅減免」(The United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act)，財委會主席魏登(Ron Wyden)會後表示，這顯示跨黨派議員全力支持強化美國對台灣的經濟夥伴關係，若進展順利，數月內就可以達成目標，不用拖上好幾年。

中華民國 駐美代表蕭美琴表示，感謝參院兩黨議員積極立法，協助解決台美雙重課稅問題；駐美代表處將持續與美國參眾兩院議員及行政部門溝通，盼相關立法程序能盡快完成，以進一步活絡台美間雙向跨境投資 。

為了解決美台雙重課稅問題，參眾兩院財政與歲出入委員會徵集公眾意見月餘，由隸屬於美國國會的聯合稅務委員會(Joint Committee on Taxation)草擬政策性文件，在美國國內稅法(Internal Revenue Code, IRC)中新增台灣章節，落實避免雙重課稅問題，名為「美台快速減免雙重課稅法案」，14日通過後概念性文字後，未來將公布法案內容。

財委會主導的版本將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；赴美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理台美雙重居住者雙重課稅問題；相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠待遇時，才會生效。

共16名參議員在會中發言，有的提到台灣和各自議員選區緊密的經濟關係，支持處理雙重課稅問題，也有議員表示，鑑於北京對台灣的軍事和政治壓力，美國更應該展現強化對台經濟關係的意志。

魏登表示，沒有時間可以浪費；他說今天提供的稅率優惠待遇，和美國提供給其他主要貿易夥伴的是一樣的，若美國不提供這些待遇，台灣的投資就可能流向其他國家，美國無法接受因雙重課稅問題，阻礙國內半導體產業的發展；國會也要保障赴台工作的美國民眾，讓他們不用擔心雙邊報稅的問題。

外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)在財委會表示，雖然財委會提出的版本略有不足，但他願意支持，也會與魏登緊密合作，加速落實財委會和外委會的法案版本。

針對避免美台雙重課稅，參院外委會在7月13日已口頭表決通過「台灣租稅協定法案」(Taiwan Tax Agreement Act)。

魏登表示，他正在和梅南德茲討論一項架構，以達成避免雙重課稅的目標。

美國商會執行副會長布萊德利(Neil Bradley)13日致函魏登和財委會首席議員克雷波(Mike Crapo)表示，這部法案建立能避免雙重課稅的清楚規則，並降低跨境貿易與投資的稅務壁壘，能讓在台投資的美企吃下亟需的定心丸，呼籲國會盡早通過成案。