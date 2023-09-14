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川普參加新罕州初選 州務卿點頭：不會引述憲法修正案阻擋

記者張聲肇／綜合報導
共和黨初選將在新罕州開跑，州務卿已表明不會將川普排除在選票名單之外。(Getty Images)
共和黨初選將在新罕州開跑，州務卿已表明不會將川普排除在選票名單之外。(Getty Images)

共和黨全國第一個初選州新罕布夏的州務卿史堅蘭(David Scanlan)13日表示，他不會引述憲法修正案阻擋川普登記參加總統候選人選舉。

身兼該州最高選務官的史堅蘭說，「只要他(川普)遞交參選人宣告文件給我們，並在上面簽字保證，若做偽證願意受罰，然後繳納1000元登記費，他的名字就會出現在總統初選的選票上。」

新罕布夏州法律規定，無論是誰，只要繳納參選登記費，並發誓自己符合年齡、國籍、居民等規定，名字就會印在選票上。2022年州議會兩黨共同支持的州務卿史堅蘭說，這條法律文字很明白，用不著由誰來斟酌。

史堅蘭不理會該州和別州都有人引述憲法第14修正案，要法院裁定川普不符合競選總統的資格。該修正案有條罕被引用的條文，禁止「對憲法發起反抗或叛亂行動」的人擔任聯邦最高官。

其他選務官員認為，該看看法院如何裁決，參考法官對該條文的解釋，再決定是否讓川普參選；史堅蘭卻說，這些訴訟與參選毫無關連。

新罕布夏州法律規定，史堅蘭是唯一具有安排該州初選的人，他尚未宣布詳細安排，但13日宣布有意參選者可在 10月11日至27日間登記。

他說，如果某些州允許某人的名字出現在選票上，而某些州認為某人資格不符，結過必然是混亂、憤怒與不滿，「在全國選民最需要透明度、最需要建立信心的今天，候選人的選舉過程不應該成為考驗這個憲法問題的戰場。」

這則制訂於內戰時期(1860-64)的憲法條文，禁止曾經發誓擁護憲法後來反而破壞憲法的人擔任美國總統。1872年國會廢止該條文禁止南方邦聯支持者參選的效力後，只被引用過一兩次。

2021年元月6日國會暴動事件後，這個「骨董」條文再度引起注意，例如，「人民言論自由」團體2021年就主張全國50州都該禁止川普參選再任，12日在明尼蘇達州法院提告，要求法官裁定川普不得參選。

共和黨初選將在新罕州起跑，州務卿已表明川普可以與其他八名參選人共列在選票之上。（...
共和黨初選將在新罕州起跑，州務卿已表明川普可以與其他八名參選人共列在選票之上。（Getty Images)

川普 新罕布夏州 共和黨

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