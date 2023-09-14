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杭特逃稅案吹哨人說詞 遭聯調局官員反駁

編譯潘勛／綜合13日電
國稅局吹哨人沙普利在作證時，聲稱手中握有會議同步紀錄的短箋，但遭到調查局官員反駁。（美聯社）
國稅局吹哨人沙普利在作證時，聲稱手中握有會議同步紀錄的短箋，但遭到調查局官員反駁。（美聯社）

媒體13日報導，聯邦調查局高級官員索伯欽斯基(Thomas Sobocinski)作證時反駁國稅局吹哨人沙普利(Gary Shapley)的說詞；沙普利表示，檢察官魏斯(David Weis)懾於司法部政治壓力，不敢在德拉瓦州以外起訴此案；索伯欽斯基表示，就他記憶所及，不知沙普利有寫同步筆記。

國會山莊報(The Hill)報導，索伯欽斯基帶隊調查拜登總統之子杭特‧拜登(Hunter Biden) 案件，他上周在眾院向共和黨負責調查的委員作證，表示就自己一貫所知，魏斯擁有國家賦予的權限，得在案件發生地提出刑事指控。索伯欽斯基的證詞與沙普利的完全不同。

沙普利證詞說，魏斯想要特別檢察官的權限，但遭到拒絕；共和黨緊咬這點。司法部長加蘭德(Merrick Garland)曾表示，魏斯對杭特案有終極權限，另他若是想在德拉瓦州以外提出指控，可取得特別檢察官地位。

作證抄本指出，主持聯調局巴爾的摩現場辦公室的索伯欽斯基特別探員表示，就他記憶所知，這屬於程序事件，魏斯得走程序而推動，與取得批可或權限無關。

索伯欽斯基再闡述說，就他而言，批可意味著有人可以說不行，但他從不認為有誰就本案地位高於魏斯，而可以說不行。

杭特就兩件逃稅案與檢方達成認罪協議一事遭法官駁回，接下來魏斯獲加蘭德提升為特別檢察官。後來魏斯表示，他可能在華府或加州提出刑事罪名；沙普利及另一位國稅局吹哨人稱杭特的逃稅罪證在兩地更強。

沙普利向共和黨的調查眾議員敘述他2022年10月7日開會的回憶，他說，魏斯自述想取得特別檢察官的地位，但遭司法部拒絕，司法部另拒絕讓他在華府提出指控。

Politico政治網站報導，魏斯本人則駁斥沙普利的供述，他向國會議員們表示，自己「在任何司法轄區提出指控的權限，從未遭拒」。

沙普利作證時提出自稱會議同時記下的便箋，上面寫著「司法部主事說『不行』，照流程走」。

索伯欽斯基顯然並未見到沙普利的便箋，而是看到後來寄給他的電子郵件；他向調查的國會議員表示，「各位一直說同步筆記，但這則電子郵件顯係幾小時之後所寫。對我來說，同步筆記是在發生的同一時間產出的」；他認為該電郵是總結性質，而非同步筆記。

司法部 共和黨 杭特‧拜登

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