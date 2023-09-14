我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

反川大將羅穆尼宣布不連任 籲拜登、川普讓路給新一代領袖

記者胡玉立、張文馨／綜合報導
曾參選總統的共和黨重量級參議員羅穆尼，13日宣布不再競選連任，並呼籲拜登和川普應讓位給年輕一代政治家。（美聯社）
曾參選總統的共和黨重量級參議員羅穆尼，13日宣布不再競選連任，並呼籲拜登和川普應讓位給年輕一代政治家。（美聯社）

現年76歲的共和黨反川大將、猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney) 13日宣布，在本屆議員任期結束後，他不會尋求連任。羅穆尼同時強烈建議現年77歲的前總統川普和80歲的拜登總統，效仿他的做法，「讓路給新一代領導人」。

這位2012年共和黨總統候選人在影片聲明中表示，「如果再連任一個任期，我就年逾80了。坦白說，現在該交棒給新一代領導人了，他們才是做出決定、形塑未來生活世界的人。」羅穆尼的參議員任期將到2025年1月為止。

當年罷免川普投贊成票

紐約時報指出，當年羅穆尼在參院罷免時任總統川普時，投下贊成票，寫下他與共和黨歷史性決裂的一刻。13日羅穆尼的聲明，從某種程度上來說，又將他與共和黨的長期分歧推向最高點。

傳統保守派的羅穆尼曾任麻州州長，2018年當選聯邦參議員。面對共和黨近年來急劇右傾、擁護黨派之爭、而且大多數共和黨人仍忠於川普或至少拒絕與川普決裂，羅穆尼在國會裡，無疑選擇了比較孤獨的一條路。面對重大政策議題，如基礎設施、槍枝安全、改革選舉計數法案等等，他依據不同議題加入兩黨派別，很少扮演主導角色。

批川拜未解決美國挑戰

羅穆尼在宣布不參選連任的影片聲明中，直指拜登和川普都沒有解決美國的「最嚴峻挑戰」，它們包括氣候變遷、不斷增加的國債、以及來自俄羅斯與中國的獨裁威脅。

他說：「川普聲稱氣候暖化是騙局，拜登則是提出了自我感覺良好的解決方案，卻沒有對氣候變遷有任何影響。在中國議題上，拜登總統對軍事投資太少，川普則是欠缺對盟友的投資。」「下一代領導人必須帶領美國進入全球領導地位的下一階段。」

猶他州是堅定的共和黨州，因此羅穆尼的離開不太可能影響國會的權力平衡。他最近告訴人們，他打算在年底前做出是否連任的決定。羅穆尼也意識到，近年來他在共和黨內遭到邊緣化；若決定再次參選，將面臨艱難的初選之戰。

羅穆尼接受華郵專訪時表示：「我們的下一任總統很可能不是川普就是拜登，拜登管不了重要事務，川普則是不願意管。」 

從川普成為共和黨總統候選人開始，羅穆尼的批評向來是直言不諱，兩次支持彈劾川普，讓羅穆尼付出一些政治代價；華郵報導，若羅穆尼競選連任可能會很辛苦，但羅穆尼否認，並稱他現在的支持度有56%，遙遙領先其他人。 

路透報導，國會中溫和的共和黨人正在不斷減少。

▼羅穆尼宣布不再參選 籲拜登川普一起退

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 共和黨 拜登

上一則

普亭渴求武器跑到遠東會金正恩 英學者：俄承認缺彈藥

下一則

逃亡14天… 賓州越獄殺人犯 費城樹林落網

延伸閱讀

最新民調：拜登支持率 僅領先川普1個百分點

最新民調：拜登支持率 僅領先川普1個百分點
川普參加新罕州初選 州務卿點頭「訴訟和參選無關」

川普參加新罕州初選 州務卿點頭「訴訟和參選無關」
羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管
一洲焦點／彈劾拜登？CIA封口病毒洩出論、普金會面

一洲焦點／彈劾拜登？CIA封口病毒洩出論、普金會面

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給大陸的國家安全帶來重大隱患（取材自微博）

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

2023-09-10 20:41
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

2023-09-08 06:30
總統拜登10日出訪越南，在國際記者會上被問及至今和中國主席習近平零互動時，高齡80歲的拜登脫口而出「我要睡了」。(Getty Images)

記者會被問與習近平至今零互動 80歲拜登脫口：我要睡了

2023-09-11 13:25
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點