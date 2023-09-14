反川大將羅穆尼宣布不連任 籲拜登、川普讓路給新一代領袖

曾參選總統的共和黨重量級參議員羅穆尼，13日宣布不再競選連任，並呼籲拜登和川普應讓位給年輕一代政治家。（美聯社）

現年76歲的共和黨 反川大將、猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney) 13日宣布，在本屆議員任期結束後，他不會尋求連任。羅穆尼同時強烈建議現年77歲的前總統川普 和80歲的拜登 總統，效仿他的做法，「讓路給新一代領導人」。

這位2012年共和黨總統候選人在影片聲明中表示，「如果再連任一個任期，我就年逾80了。坦白說，現在該交棒給新一代領導人了，他們才是做出決定、形塑未來生活世界的人。」羅穆尼的參議員任期將到2025年1月為止。

當年罷免川普投贊成票

紐約時報指出，當年羅穆尼在參院罷免時任總統川普時，投下贊成票，寫下他與共和黨歷史性決裂的一刻。13日羅穆尼的聲明，從某種程度上來說，又將他與共和黨的長期分歧推向最高點。

傳統保守派的羅穆尼曾任麻州州長，2018年當選聯邦參議員。面對共和黨近年來急劇右傾、擁護黨派之爭、而且大多數共和黨人仍忠於川普或至少拒絕與川普決裂，羅穆尼在國會裡，無疑選擇了比較孤獨的一條路。面對重大政策議題，如基礎設施、槍枝安全、改革選舉計數法案等等，他依據不同議題加入兩黨派別，很少扮演主導角色。

批川拜未解決美國挑戰

羅穆尼在宣布不參選連任的影片聲明中，直指拜登和川普都沒有解決美國的「最嚴峻挑戰」，它們包括氣候變遷、不斷增加的國債、以及來自俄羅斯與中國的獨裁威脅。

他說：「川普聲稱氣候暖化是騙局，拜登則是提出了自我感覺良好的解決方案，卻沒有對氣候變遷有任何影響。在中國議題上，拜登總統對軍事投資太少，川普則是欠缺對盟友的投資。」「下一代領導人必須帶領美國進入全球領導地位的下一階段。」

猶他州是堅定的共和黨州，因此羅穆尼的離開不太可能影響國會的權力平衡。他最近告訴人們，他打算在年底前做出是否連任的決定。羅穆尼也意識到，近年來他在共和黨內遭到邊緣化；若決定再次參選，將面臨艱難的初選之戰。

羅穆尼接受華郵專訪時表示：「我們的下一任總統很可能不是川普就是拜登，拜登管不了重要事務，川普則是不願意管。」

從川普成為共和黨總統候選人開始，羅穆尼的批評向來是直言不諱，兩次支持彈劾川普，讓羅穆尼付出一些政治代價；華郵報導，若羅穆尼競選連任可能會很辛苦，但羅穆尼否認，並稱他現在的支持度有56%，遙遙領先其他人。

路透報導，國會中溫和的共和黨人正在不斷減少。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點