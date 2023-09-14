我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

新民調：拜登支持率僅領先川普1% 拜登支持者半數可能變心

編譯陳韻涵／綜合13日電
拜登(左)、川普。（Getty Images）
拜登(左)、川普。（Getty Images）

昆尼別克大學(Quinnipiac University)13日公布民調顯示，拜登總統的支持率僅領先前總統川普一個百分點，而拜登的支持者半數對支持民主黨其他候選人抱持開放態度。

昆尼別克大學本月7日到11日進行假設性民調，訪問1726名登記選民對拜登及川普可能在明年再度對決的看法，誤差區間為正負2.4個百分點。

民調結果顯示，47%受訪者表示會投給拜登，46%的人會投給川普。

若依年齡層來分，55%的18歲到34歲受訪者稱會投給拜登，而51%的65歲以上長者力挺川普。

41%受訪者支持川普的觀點，而54%的人不支持川普。相較之下，不支持拜登政見的受訪者有54%，而滿意拜登施政的僅39%。

支持拜登的受訪者中，有51%的人表示，若民主黨初選後推出其他候選人，可能考慮改變心意，而46%的人堅定支持拜登。

在民主黨與親民主黨選民中，39%的人表示會堅定支持民主黨提名人選，而58%的人表示，端看民主黨最後推派誰出馬角逐。

在最新民主黨參選人民調中，拜登的支持率為73%，民主黨籍的參選人小羅伯特·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)支持率11%，而勵志暢銷書女作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)則獲8%民主黨與傾向民主黨選民支持。

川普去年11月宣布第三度角逐白宮，但面臨多項刑事控罪，涉及商業事務、機密文件與2020年大選事務處理失當。

拜登今年4月宣布爭取連任，如今面臨眾院彈劾調查。

昆尼別克大學民調公布之際，76歲的川普儘管官司纏身，仍在共和黨總統提名初選中，遙遙領先其他參選人。

在共和黨與傾向共和黨選民方面，50%的人表示會堅定支持共和黨提名人選，而48%的人表示將待共和黨初選結果而定。

支持川普的選民當中，68%的人無論如何都挺川普，而29%的人表示，將觀察共和黨初選結果，再決定投票意向。

▼麥卡錫啟動彈劾拜登調查程序 三年半三起彈劾

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 民主黨 川普

上一則

普金會2小時 金正恩：挺俄在烏戰場戰勝西方

下一則

金與正隨金正恩訪俄 分析：證實是胞兄繼承人 幕後掌權者

延伸閱讀

最新民調：拜登支持率 僅領先川普1個百分點

最新民調：拜登支持率 僅領先川普1個百分點
羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管
一洲焦點／彈劾拜登？CIA封口病毒洩出論、普金會面

一洲焦點／彈劾拜登？CIA封口病毒洩出論、普金會面
貧窮率上升 拜登政府官員呼籲再為民眾直接發錢

貧窮率上升 拜登政府官員呼籲再為民眾直接發錢

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給大陸的國家安全帶來重大隱患（取材自微博）

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

2023-09-10 20:41
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

2023-09-08 06:30
總統拜登10日出訪越南，在國際記者會上被問及至今和中國主席習近平零互動時，高齡80歲的拜登脫口而出「我要睡了」。(Getty Images)

記者會被問與習近平至今零互動 80歲拜登脫口：我要睡了

2023-09-11 13:25
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點