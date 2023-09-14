白宮致函主流媒體促「嚴審彈劾案報導」 引發反彈

白宮發言人薩姆斯12日致函主要媒體主管建議他們如何報導國會眾院啟動彈劾拜登總統一事，引來干涉言論自由的批評。(美聯社)

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)12日宣布對拜登總統啟動彈劾 調查，白宮 官員13日致函主流新聞機構高層主管，呼籲媒體對共和黨 「基於謊言」的彈劾調查加強審查，共和黨也沒有掌握拜登透過兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)生意獲利的任何犯罪證據。

白宮發言人薩姆斯(Ian Sams)在信中寫道：「如今已經到了媒體對共和黨籍眾議員加強審查的時候，彈劾調查的啟動是基於謊言。」薩姆斯信中同時表示，彈劾調查如果沒有證據佐證，媒體應該要有警覺。

一名白宮官員說，收到信函的媒體包括有線電視新聞網(CNN)、紐約時報、福斯新聞網(Fox News)、美聯社、哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)等。

共和黨發動對拜登總統的彈劾調查，但部分民主黨人認為，拜登兒子杭特可能有罪嫌，但拜登並未涉及。（路透）

麥卡錫12日說，已指示三個眾院委員會對拜登展開彈劾調查。為安撫共和黨內極右派，麥卡錫只宣布啟動調查，但未交付全院表決。部分極右派共和黨眾議員揚言，如果麥卡錫沒有迅速對拜登展開調查，極右派陣線將不惜罷免議長。

但一位常參加記者會的白宮記者告訴「紐約郵報」，白宮應該對共和黨採取強硬態度，但他們現在所做的卻是對媒體抱怨。 這名記者稱「我認為媒體不喜歡被告知該做什麼。 我認為這會適得其反」，「白宮似乎對我說，他們相信媒體只會按照(白宮)告訴他們的去做。 對於政府來說，這看起來很糟糕。

另外一名記者凱斯(Matthew Keys)推文指 「白宮不應該鼓勵、影響或干涉美國新聞編輯室的編輯策略，包括CNN和紐約時報。」他推文說，任何時候媒體確實試圖讓共和黨議員承擔指責，但現在這些議員都可直接反駁，質疑這到底是真正的新聞報導，還是拜登政府鼓勵的東西。」

新聞媒體對於拜登彈劾調查做出無以計數的事實查證報導，但沒有批評共和黨的動作是散布不實消息或虛假信息，讓相信媒體應該端正視聽的白宮官員頗感氣餒。

薩姆斯要求新聞機構報導彈劾調查時要更加審慎，不要落入「虛假平衡」(false equivalency)的報導陷阱。

薩姆斯在信中舉例說，媒體以事件發展的角度報導彈劾新聞，內容出現共和黨主張某個論點，但白宮回應則說如何如何，「這樣對依賴獨立媒體提供訊息以便向掌權者究責的美國社會大眾來說，根本是幫倒忙」。

他指出，當今媒體環境底下，騙子與吹牛者每天都在到處散布不實訊息，從臉書到福斯新聞都有，事件發展的新聞報導如果沒能拆穿共和黨的彈劾行動其實並不合法，到頭來只將製造混淆，讓不實承諾出現在社群媒體的動態更新裡，讓真相遭到掩蓋。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點