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普金會2小時 金正恩：挺俄在烏戰場戰勝西方

編譯高詣軒／綜合報導
北韓最近發射兩次衛星都失敗，據傳此次金普會是為尋求俄羅斯提供北韓火箭科技而來。圖為兩人在火箭發射場視察。（Getty Images）
北韓最近發射兩次衛星都失敗，據傳此次金普會是為尋求俄羅斯提供北韓火箭科技而來。圖為兩人在火箭發射場視察。（Getty Images）

北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普亭13日在俄國遠東地區的東方太空發射場會面，兩人視察火箭發射台，並舉行高峰會和晚宴。金正恩表示，願與俄國永遠並肩對抗帝國主義，認為俄國將在烏克蘭戰場上戰勝西方，普亭則暗示會協助北韓打造衛星。

普亭暗示將幫北韓打造衛星

華爾街日報報導，兩國領導人矢言強化經濟和安全議題合作。金正恩將19個月來的俄烏戰爭形容為「神聖」的正邪對抗，對普亭最終勝出表達信心。兩人的一對一峰會在雙方代表團會談後登場，會面持續約兩小時。普亭表示兩人「坦率」交換意見，並談及俄國協助北韓農業發展。會後雙方未簽署協議。

俄羅斯總統普亭（前左）13日在俄國東方太空發射場會見北韓領導人金正恩（前右）。（...
俄羅斯總統普亭（前左）13日在俄國東方太空發射場會見北韓領導人金正恩（前右）。（Getty Images）

法新社報導，金正恩告訴普亭，北韓把與俄國的雙邊關係列為「第一要務」，並稱俄國將擊敗企圖破壞俄國安全的「霸權主義勢力」。金正恩說：「我們向來對俄羅斯政府採取的所有措施，表達完全且無條件的支持。我藉著這次機會，再次聲明我們將永遠支持俄羅斯。」

是否軍事合作 普亭未正面回應

稍早被記者問及議程是否包括軍事合作時，普亭回答：「我們會討論所有議題，不用急，有的是時間。」不過，無論向北韓軍購或向其提供火箭科技，都恐違反國際制裁。因此會談後普亭表示，兩國軍事合作面臨「某些限制」，「當然有些事情我們可以談，我們正在討論和思考」。

俄羅斯總統普亭(右)13日在俄國東方太空發射場，引導來訪的北韓領導人金正恩(右二...
俄羅斯總統普亭(右)13日在俄國東方太空發射場，引導來訪的北韓領導人金正恩(右二)參觀發射設施。(Getty Images)

普亭在會面地點東方太空發射場等待金正恩時，被問及俄國是否會幫助北韓建造衛星，普亭表示，「這就是我們來到這裡的原因」。普亭說，選在此地會見金正恩，是因為他對火箭工程「很感興趣」。

美聯社指出，兩人繼2019年的再度會面，彰顯隨著兩國在不同陣線上與美國的對立加劇，雙方利益趨於一致。美方示警雙方會晤可能促成北韓對俄國軍售，指控平壤提供軍武給俄軍、瓦格納傭兵，但俄國和北韓皆否認。分析師指出，北韓疑握有基於前蘇聯設計的數千萬砲彈、火箭彈，會是在烏俄軍的一大助力。

作為北韓協助的回報，美聯社認為金正恩正就開發軍事偵察衛星向俄國求援。北韓今年兩度發射間諜衛星皆失敗。

另外，普金會後，俄國外長拉夫洛夫說，俄國將持續在聯合國擋下制裁北韓提案。

路透引述俄媒報導，普亭13日表示，金正恩後續訪俄行程將包括參訪同在俄國遠東地區的阿穆爾河畔共青城的國防和其他類型工廠，俄方並會在海參崴向金正恩展示俄國太平洋艦隊的戰力。

▼普亭金正恩會談 各取所需

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

俄國 北韓 普亭

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