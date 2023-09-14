我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

普亭渴求武器跑到遠東會金正恩 英學者：俄承認缺彈藥

編譯盧炯燊／綜合13日電
北韓領導人金正恩(前排左二)與俄羅斯總統普亭(前排左一)在舉行峰會前，當地時間13日先參觀阿莫爾州東方發射場的場景，視察「聯盟-2」運載火箭的發射設施。(Getty Images)
北韓領導人金正恩(前排左二)與俄羅斯總統普亭(前排左一)在舉行峰會前，當地時間13日先參觀阿莫爾州東方發射場的場景，視察「聯盟-2」運載火箭的發射設施。(Getty Images)

俄羅斯總統普亭13日在俄國遠東地區阿穆爾州的東方航天發射場，與到訪的北韓領袖金正恩舉行會談，塔斯社報導，金正恩表示與普亭討論了俄朝戰略戰術合作等問題；兩人的會面加深外界推測北韓向俄羅斯供應武器用於烏克蘭戰爭的憂慮。

美軍駐歐洲部隊前司令霍奇斯(Ben Hodges)認為，普亭老遠的跑到遠東地區要求金正恩提供彈藥、火箭，清楚地表明他的孤立及絕望，這對於普亭來說是一種恥辱。

這也標誌著韓戰及之後數十年，蘇聯與北韓的角色逆轉，莫斯科一直向平壤提供武器。

英國保守派外交政策智囊亨利·傑克森學會(Henry Jackson Society)執行主任門多薩(Alan Mendoza)也持有相同看法，認為普亭與北韓的任何軍火交易，都是承認表現不佳的俄軍現已耗盡了彈藥和武器，要依賴過去的小弟。

不過退役美國陸軍准將瑞安(Kevin Ryan)則有另一看法，認為金正恩訪俄更多的是在政治而非軍事上支持普亭。這是俄烏戰爭19個月來，為數不多訪俄的外國領袖。他指出，如果普亭想要從北韓獲得彈藥和物資，可以透過兩國之間的眾多管道來安排。

瑞安說，莫斯科與平壤一直存在軍事武器方面的合作，只是沒有大張旗鼓或公開宣傳。兩人此次會晤是要展現他們在世界上並不孤立，且有合作夥伴，也凸顯在與美國及西方日益加劇的對抗面前，如何實現利益一致。

無論如何解讀普金會，一個事實是俄烏戰爭都讓俄、烏都消耗了大量彈藥、砲彈，必須尋求來自盟友等方面的補充。

美國及西方提供給烏克蘭的武器彈藥，包括具有先進功能的砲彈，包括M982神劍導引砲彈，它使用GPS制導，可在40公里外擊中小至三公尺的目標。

至於北韓方面，其武器彈藥可能技術含量較低，但對彈藥嚴重短缺的俄羅斯而言，也可在短期內有所幫助。

斯德哥爾摩國際和平研究所的韋澤曼(Siemon Wezeman)認為，平壤差不多所有彈藥都不是先進的，但可以滿足俄羅斯傳統火砲的使用。

普亭 北韓 俄羅斯

上一則

系外行星K2-18b發現含碳分子 疑有生命跡象

下一則

反川大將羅穆尼宣布不連任 籲拜登、川普讓路給新一代領袖

延伸閱讀

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑
對俄勝出有信心 金正恩：俄烏戰是「神聖」的正邪對抗

對俄勝出有信心 金正恩：俄烏戰是「神聖」的正邪對抗
關係升溫 普亭接受金正恩邀請訪問北韓

關係升溫 普亭接受金正恩邀請訪問北韓
金正恩會普亭 美批准對南韓出售50億美元F-35戰機

金正恩會普亭 美批准對南韓出售50億美元F-35戰機

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給大陸的國家安全帶來重大隱患（取材自微博）

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

2023-09-10 20:41
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

2023-09-08 06:30
總統拜登10日出訪越南，在國際記者會上被問及至今和中國主席習近平零互動時，高齡80歲的拜登脫口而出「我要睡了」。(Getty Images)

記者會被問與習近平至今零互動 80歲拜登脫口：我要睡了

2023-09-11 13:25
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點