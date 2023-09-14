普亭渴求武器跑到遠東會金正恩 英學者：俄承認缺彈藥

北韓領導人金正恩(前排左二)與俄羅斯總統普亭(前排左一)在舉行峰會前，當地時間13日先參觀阿莫爾州東方發射場的場景，視察「聯盟-2」運載火箭的發射設施。(Getty Images)

俄羅斯 總統普亭 13日在俄國遠東地區阿穆爾州的東方航天發射場，與到訪的北韓 領袖金正恩舉行會談，塔斯社報導，金正恩表示與普亭討論了俄朝戰略戰術合作等問題；兩人的會面加深外界推測北韓向俄羅斯供應武器用於烏克蘭戰爭的憂慮。

美軍駐歐洲部隊前司令霍奇斯(Ben Hodges)認為，普亭老遠的跑到遠東地區要求金正恩提供彈藥、火箭，清楚地表明他的孤立及絕望，這對於普亭來說是一種恥辱。

這也標誌著韓戰及之後數十年，蘇聯與北韓的角色逆轉，莫斯科一直向平壤提供武器。

英國保守派外交政策智囊亨利·傑克森學會(Henry Jackson Society)執行主任門多薩(Alan Mendoza)也持有相同看法，認為普亭與北韓的任何軍火交易，都是承認表現不佳的俄軍現已耗盡了彈藥和武器，要依賴過去的小弟。

不過退役美國陸軍准將瑞安(Kevin Ryan)則有另一看法，認為金正恩訪俄更多的是在政治而非軍事上支持普亭。這是俄烏戰爭19個月來，為數不多訪俄的外國領袖。他指出，如果普亭想要從北韓獲得彈藥和物資，可以透過兩國之間的眾多管道來安排。

瑞安說，莫斯科與平壤一直存在軍事武器方面的合作，只是沒有大張旗鼓或公開宣傳。兩人此次會晤是要展現他們在世界上並不孤立，且有合作夥伴，也凸顯在與美國及西方日益加劇的對抗面前，如何實現利益一致。

無論如何解讀普金會，一個事實是俄烏戰爭都讓俄、烏都消耗了大量彈藥、砲彈，必須尋求來自盟友等方面的補充。

美國及西方提供給烏克蘭的武器彈藥，包括具有先進功能的砲彈，包括M982神劍導引砲彈，它使用GPS制導，可在40公里外擊中小至三公尺的目標。

至於北韓方面，其武器彈藥可能技術含量較低，但對彈藥嚴重短缺的俄羅斯而言，也可在短期內有所幫助。

斯德哥爾摩國際和平研究所的韋澤曼(Siemon Wezeman)認為，平壤差不多所有彈藥都不是先進的，但可以滿足俄羅斯傳統火砲的使用。