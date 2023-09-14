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普亭不斷轉腳、抖腿 以前就有類似動作 健康再惹猜疑

編譯陳韻涵／綜合13日電
俄羅斯總統普亭會晤北韓領導人金正恩期間，頻繁出現不自主的腳部動作，引發外界對他健康的猜疑。 （美聯社）
俄羅斯總統普亭會晤北韓領導人金正恩期間，頻繁出現不自主的腳部動作，引發外界對他健康的猜疑。 （美聯社）

俄羅斯總統普亭13日會晤北韓領導人金正恩期間，頻繁出現不自主的腳部動作，引發外界對他健康的猜疑。

普亭13日在俄國遠東地區阿穆爾州(Amurskaya oblast)的東方航天發射場(Vostochny Cosmodrome)，會見到訪的金正恩，影片顯示普亭反覆轉動腳板，或單腿抖動，或抬起腳板又放下。

70歲普亭一連串詭異且看似無法克制的腳部動作，加上普亭的雙手詭異的交疊互握緊握抓大腿，令外界懷疑他的健康狀況。

這不是普亭第一次出現奇怪的肢體動作，而此次會晤金正恩是普亭過去七個多月以來首度公開會晤外國領袖。

普亭2月會晤白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)時，雙腳抖動不止，雙手緊握椅子扶手。

2022年9月，普亭在俄羅斯堪察加(Kamchatka)的一場活動中，也被拍到類似舉動。

另外，普亭曾被拍到出訪伊朗首都德黑蘭時單手癱瘓，手部有靜脈注射的針管痕跡，還需要扶著桌子邊緣支撐身體。

普亭可能罹患帕金森氏症的傳言已久，此症好發於70歲到90歲長者，症狀包括肌張力不全(dystonia)或不自主的肌肉抽動。

俄烏戰爭以來，外界令猜測普亭罹患多種疾病，包括各種癌症末期，可能加速他邁向死亡。

克里姆林宮一概否認關於普亭健康狀況的說法，宣稱相關猜忌為「騙局」，堅稱普亭「健康狀況良好」。

中央情報局(CIA)局長伯恩斯(Bill Burns)去年出席阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)時表示，普亭「完全是太健康了」。

通稱「軍情六處」(MI6)的英國秘密情報局(SIS)局長摩爾(Richard Moore)在同一場論壇上表示，「沒有任何證據顯示，普亭健康狀況不佳」。

普亭 白俄羅斯 金正恩

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