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欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

彈劾拜登、大砍預算 極右派：麥卡錫若擋路 官位不保

記者顏伶如／綜合報導
新會期開始，佛州國會眾議員蓋茲(左)與其他眾院共和黨內極右眾議員，要再次向眾議長麥卡錫(右)逼宮，大刪聯邦預算與啟動彈劾拜登總統調查。圖為今年1月6月眾院開議，競選眾議長的麥卡錫遭到蓋茲等阻撓挑戰。(美聯社)
新會期開始，佛州國會眾議員蓋茲(左)與其他眾院共和黨內極右眾議員，要再次向眾議長麥卡錫(右)逼宮，大刪聯邦預算與啟動彈劾拜登總統調查。圖為今年1月6月眾院開議，競選眾議長的麥卡錫遭到蓋茲等阻撓挑戰。(美聯社)

眾院12日復會，在9月有限的會期中，強硬派共和黨眾議員摩拳擦掌想對拜登總統啟動彈劾調查，還打算大幅刪減聯邦預算，即使造成政府關門也願意冒險。

「國會山莊報」(The Hill)分析，強硬派共和黨籍眾議員迫切求戰，目標不只是拜登、民主黨，還想挑戰共和黨同僚。某些共和黨眾議員擔心，強硬派發起彈劾角力戰、威脅聯邦政府恐將關門，政治風險已經太高。

共和黨內部意見分歧，讓眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)再度面臨如何有效整合共和黨團的新考驗。

極右派陣線眾院自由黨團(HFC)要角、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)說，對於頻頻找藉口的共和黨同僚已經感到厭煩，藉口包括被對手批評造成政府關門，或者被批評導致執法機關預算被刪。羅伊說：「這些都是胡說八道。」

強硬派德州國會眾議員羅伊。(美聯社)
強硬派德州國會眾議員羅伊。(美聯社)

羅伊指出：「真相是，我們正使用著賦予的權力去逼迫改變，因為如果有人沒把工作做好，你並不必付錢給他們。」

報導指出，麥卡錫如今承受來自盟友的壓力。曾經多次力挺麥卡錫的喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)便說，不會投票支持政府預算案，除非眾院對拜登啟動彈劾調查。

保守派陣線之一、佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)則表示，倘若麥卡錫不對拜登等官員起動調查，就會強行展開罷免議長的投票。蓋茨在推特發文寫道：「如果麥卡錫議長敢擋我們的路，他的官位很快恐將不保。」

極右強硬派佛州國會眾議員蓋茲。(美聯社)
極右強硬派佛州國會眾議員蓋茲。(美聯社)

對於是否彈劾拜登，中間派共和黨眾議員表示，並沒有足夠證據能夠往前推動，共和黨團高層應該與民主黨磋商並達成協議，好讓聯邦政府能夠持續運作。

內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)指出，共和黨必須掌握「更多具體證據」才能展開彈劾。

共和黨 眾議員 拜登

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