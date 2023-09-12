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欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

小額募款未達標 拜登將猛攻川普刺激支持者捐款

記者顏伶如／綜合報導
川普在喬治亞州遭到推翻2020年年選舉結果重罪起訴，在亞特蘭大到案並拍攝監獄照(mug shot)之後的兩天之內，共計募得710萬元。(美聯社)
川普在喬治亞州遭到推翻2020年年選舉結果重罪起訴，在亞特蘭大到案並拍攝監獄照(mug shot)之後的兩天之內，共計募得710萬元。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)11日報導，拜登競選團隊主管與知情人士指出，由於小額募款成績不如預期，未來幾周競選策略將鎖定前總統川普發動猛烈攻擊，希望有效爭取支持者踴躍解囊。

消息人士說，拜登競選團隊未來幾周競選策略將邁入新階段，團隊主管在私下談話中則紛紛對9月30日截止的本季募款成果調降期望；為了在截止期限之前為本季募款成績展開最後衝次，拜登競選團隊打算針對支持者推出最新一波宣傳，內容則加強對川普及川普盟友的批判，直指美國民主岌岌可危。

報導指出，拜登在這個月裡將有積極的募款行程，競選團隊計畫在2024年1月之前擴大招兵買馬，增加1000名募款人員，任務目標是爭取支持者捐款250元至1000元。

「拜登勝利基金」(Biden Victory Fund)主席、2016年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)募款大將克爾吉(Chris Korge)日前在與民主黨金主的電話會議中說：「我們需要有一組人馬開始出動，發起募款活動。」

克爾吉在電話會議中也表示，過去兩年半至三年裡，拜登陣營對於爭取大額捐款表現極佳，「但現在我們面臨瓶頸，我們必須組織一支募款大隊。」

國家廣播公司分析，到目前為止，拜登競選團隊並沒能夠在民主黨員之間喚起熱情。競選團隊今年7月公布財報顯示，募款總額有1900萬元，其中有540萬元來自已經達到合法捐款上限的支持者。

相較之下，川普競選團隊透過網路發動的小額捐款則反應熱烈，支持者捐款額度尚未達到上限，接下來還有繼續捐款的空間。報導指出，川普四件犯罪起訴案各有重大進展的時間，就是小額捐款的熱門時段。

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