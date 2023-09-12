不滿無證客壓迫生活空間 紐約民主黨流失華裔票

一群剛抵達紐約的移民聚集在皇后區的克里德莫精神中心外，準備被安置在中心裡搭設的帳篷。(Getty Images)

紐約市的華裔傳統上傾向支持民主黨 ，但近年當地選舉出現轉投共和黨人的現象，主要是出於不滿民主黨的教育改革、遏制反亞裔 暴力成效不彰等，而紐約市的移民 危機恐怕將加速耗盡華裔對民主黨的政治忠誠度。

華爾街日報報導，自2022年春季以來中南美洲和其他許多地方的移民不斷來到紐約市，至今已超過10萬名移民湧入，市府一直努力為他們設立安身之處，但這些庇謢所已經壓迫到原本亞裔居民的生活空間。

紐約為收容大量湧入的無證客，壓迫到當地華人居民的生活空間，引發不滿。圖為華人聚集的布魯克林八大道。(本報資料照片)

如常在布魯克林(布碌崙)的日落公園(Sunset Park)活動的民眾便表達對移民問題的不滿，這裡長期以來是附近居民聚集休憩的地點，其中許多人是華裔。有民眾說上月初設立庇謢所後，公園的本質改變了。

此庇謢所是全市逾200個流動緊急庇謢所之一，據稱公園的娛樂中心有一半曾經是健身房和社區空間，現在裡面挪給大約100名來自南美洲、非洲和中國的單身男性移民暫住。

公園附近有數百人集會反對在中心設立庇謢所。十幾年前從中國搬到布魯克林、45歲的陳女士(Fanny Chen)表示，娛樂中心是許多當地人交流的唯一場所，像她的舞蹈團經常在健身房活動；她之前沒有登記投票，因為教育改革之類的議題對她沒有影響，但移民問題讓她考慮11月的市議員普選要投給共和黨。

A second protest is starting now pic.twitter.com/FQH8ICEf4y — Bahar Ostadan (@BaharOstadan) 2023年8月6日

30多年前從中國搬到布魯克林的陳先生(Yong Chen)也是抗議者。64歲的陳先生說，之前他的固定作息是早餐後在娛樂中心打桌球，但他現在指著周圍乾瞪眼的十幾個老球友說「我們該去哪裡？」陳先生將這場危機歸咎於拜登政府開放邊境的政策。他曾投給民主黨，但決定這次市議員要投給共和黨籍的譚瑩瑩(Ying Tan)，未來也會投給其他共和黨人。

紐約的無證客收容問題，引發當地華人居民不滿，有過去支持民主黨的選民，打算在下一次選舉投給共和黨候選人。圖為華人選民在華埠130小學投票站投票。(本報資料照片)

華裔依然是民主黨的穩定票倉，但共和黨在一些亞裔選民集中的地區取得顯著進展。如前總統川普2020年在加州聖荷西(San Jose)、密爾比達(Milpitas)的一些區域支持率達到30%，比2016年增加約10個百分點，這些區的亞裔選民占七成或更高；華爾街日報分析發現，紐約市部分亞裔居民高度集中地區現在也出現類似趨勢。