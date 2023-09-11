保留國旗軍階 台陸軍在美演訓 蕭美琴與美司令基地探視

台灣陸軍機步333旅所屬聯合兵種營，正在美國密西根州聯合演訓中心參與美方國民兵局舉辦的「北方打擊演習」。圖為台灣陸軍裝甲旅戰備部隊。（本報資料照片）

中華民國 陸軍機步333旅所屬聯合兵種營正在美國密西根州 聯合演訓中心(JMTC)參與由美方國民兵局舉辦的「北方打擊演習」，台北駐美代表蕭美琴8月上旬在美軍太平洋陸軍司令弗林(Charles Flynn)、台陸軍司令部副參謀長黃先任等人陪同下，進入基地探視參演的台美部隊。

台軍方：涉外交流 依規執行

台軍雖非邦交參演部隊，但仍穿著正式國軍野戰服與個人裝備，官兵服誌包括國旗、高階軍職階級標示在美國本土基地內都獲保留。台駐美代表處不評論此事，蕭美琴也不回應。台灣陸軍司令部10日表示，國軍持續加強戰備整備，精進部隊訓練，有關涉外軍事交流，均依規畫執行，餘無其他評論。

台陸軍機步333旅一個聯兵營，7月抵達密西根州聯合演訓中心，參與美軍方夏季北方打擊演習(Northern Strike)。根據當地僑胞目擊，蕭美琴8月上旬一身軍風勁裝，上身穿著國軍提供制式迷彩服，搭配卡其色特勤褲，戴墨鏡紮著馬尾，進入密西根州聯合演訓中心探訪台美參演部隊，現場陪同者除弗林外，另有聯兵營帶隊官黃先任，向蕭美琴說明部隊現況。

參演的台軍官兵服誌，包括國旗、高階軍職階級標示都獲保留，如黃先任戰鬥背心胸前有「HUANG★」名條外，右臂上也有國旗臂章。

學者：合作不張揚 確保台利益

台國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲10日表示，研判美軍過去釋出台美合訓畫面，此一訊息有其可信度，各界應樂觀其成；但由於台灣處境特殊，保持合作不張揚的默契，是確保國家利益的戰略藝術。

藍委：台海風險高 美主動介入

熟稔台美關係的立法院外交及國防委員會國民黨籍立委陳以信表示，這是台美軍事合作上的深化，但並非台美外交上的突破。他認為，歷任駐美代表到美國本土軍事基地探訪人員，過去即有前例，且台駐美代表已能進出白宮 ，早有慣例，進入美軍事基地也屬尋常。

陳以信指出，蕭美琴的處遇，在外交上的意義並不顯著，但在台美軍事合作上就是明顯改變，此事凸顯美方對台海軍事風險的升高有相當的急迫感，且必須主動介人。他解讀近期美國政府一連串軍援台灣，代表美方從過去的助台強化自我防衛，到現在成為主動加強台方積極威嚇能力，這項從防衛到威嚇的轉變，定義了美國當前在台海的新威嚇主義。