我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

保留國旗軍階 台陸軍在美演訓 蕭美琴與美司令基地探視

記者洪哲政／台北報導
台灣陸軍機步333旅所屬聯合兵種營，正在美國密西根州聯合演訓中心參與美方國民兵局舉辦的「北方打擊演習」。圖為台灣陸軍裝甲旅戰備部隊。（本報資料照片）
台灣陸軍機步333旅所屬聯合兵種營，正在美國密西根州聯合演訓中心參與美方國民兵局舉辦的「北方打擊演習」。圖為台灣陸軍裝甲旅戰備部隊。（本報資料照片）

中華民國陸軍機步333旅所屬聯合兵種營正在美國密西根州聯合演訓中心(JMTC)參與由美方國民兵局舉辦的「北方打擊演習」，台北駐美代表蕭美琴8月上旬在美軍太平洋陸軍司令弗林(Charles Flynn)、台陸軍司令部副參謀長黃先任等人陪同下，進入基地探視參演的台美部隊。

台軍方：涉外交流 依規執行

台軍雖非邦交參演部隊，但仍穿著正式國軍野戰服與個人裝備，官兵服誌包括國旗、高階軍職階級標示在美國本土基地內都獲保留。台駐美代表處不評論此事，蕭美琴也不回應。台灣陸軍司令部10日表示，國軍持續加強戰備整備，精進部隊訓練，有關涉外軍事交流，均依規畫執行，餘無其他評論。

台陸軍機步333旅一個聯兵營，7月抵達密西根州聯合演訓中心，參與美軍方夏季北方打擊演習(Northern Strike)。根據當地僑胞目擊，蕭美琴8月上旬一身軍風勁裝，上身穿著國軍提供制式迷彩服，搭配卡其色特勤褲，戴墨鏡紮著馬尾，進入密西根州聯合演訓中心探訪台美參演部隊，現場陪同者除弗林外，另有聯兵營帶隊官黃先任，向蕭美琴說明部隊現況。

參演的台軍官兵服誌，包括國旗、高階軍職階級標示都獲保留，如黃先任戰鬥背心胸前有「HUANG★」名條外，右臂上也有國旗臂章。

學者：合作不張揚 確保台利益

台國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲10日表示，研判美軍過去釋出台美合訓畫面，此一訊息有其可信度，各界應樂觀其成；但由於台灣處境特殊，保持合作不張揚的默契，是確保國家利益的戰略藝術。

藍委：台海風險高 美主動介入

熟稔台美關係的立法院外交及國防委員會國民黨籍立委陳以信表示，這是台美軍事合作上的深化，但並非台美外交上的突破。他認為，歷任駐美代表到美國本土軍事基地探訪人員，過去即有前例，且台駐美代表已能進出白宮，早有慣例，進入美軍事基地也屬尋常。

陳以信指出，蕭美琴的處遇，在外交上的意義並不顯著，但在台美軍事合作上就是明顯改變，此事凸顯美方對台海軍事風險的升高有相當的急迫感，且必須主動介人。他解讀近期美國政府一連串軍援台灣，代表美方從過去的助台強化自我防衛，到現在成為主動加強台方積極威嚇能力，這項從防衛到威嚇的轉變，定義了美國當前在台海的新威嚇主義。

密西根州 中華民國 白宮

上一則

拜登訪越 談半導體合作 美越成「全面戰略夥伴」

下一則

G20會晤李強 拜登：中國不會藉經濟困境攻台 習正忙得很

延伸閱讀

蕭美琴：台半導體公司希望台美雙重課稅盡速解決

蕭美琴：台半導體公司希望台美雙重課稅盡速解決
當賴清德副手？蕭美琴：專心對美關係

當賴清德副手？蕭美琴：專心對美關係
扛賴清德副手？ 蕭美琴：專心於對美關係

扛賴清德副手？ 蕭美琴：專心於對美關係
幫撮合賴蕭配?蔡英文：當事人先談

幫撮合賴蕭配?蔡英文：當事人先談

熱門新聞

美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

2023-09-08 06:30
近年氣候異常，鉅型自然天災層出不窮，除了人命關天之外，房屋財產損失更是難以估計。全美主要產物保險公司不堪負荷，決定放棄承保自然天災保險業務，同時提高保費，將造成屋主無法保險。圖為2018年10月南佛州遭到颶風侵襲後，房屋被完全催毀。(美聯社)

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

2023-09-04 14:40
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給大陸的國家安全帶來重大隱患（取材自微博）

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

2023-09-10 20:41
13個前總統圖書館或團體7日罕見發表聯合聲明，呼籲國民重新承諾支持法治、尊重信仰的多元性。圖為歐巴馬、小布希、柯林頓、老布希和卡特(從左至右)五名時任總統和前總統2013年出席小布希圖書館開館儀式。(美聯社)

13名卸任總統機構首度聯合聲明 籲支持法治、尊重信仰多元

2023-09-08 02:27

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」