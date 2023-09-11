紐時分析：中國充滿風險 美商為何仍不撤離？

中國國家主席習近平6月16日在北京會見微軟公司創辦人比爾蓋茲。（新華社）

中國經濟艱苦掙扎之中，與美關係陷入緊張，三年新冠清零關閉國門、實質上鎮壓民企，都讓中國經濟出現尚未治好的傷痕，但體量達18兆美元的中國經濟雖困難重重，美商依然不能忽視，很難離開；撤出，意味著未來面對全球競爭者喪失先手，許多西方公司仍視中國營運為長期投資 ，只是要冒重重風險。

紐約時報報導，幾十年來，美商把中國看待成搖錢樹，垂涎中國數億消費者，認為是最大的機會之一，還斷言21世紀是「中國世紀」。

只是現在，美商總裁們拜訪中國而返，觀點都變得較陰鬱了。在中國的西方公司遭逢的壓力，幾年前根本難以想像。中國解除新冠清零封控九個月，西方執行長們都有所體認，一些危機要設法克服，他們並不想罔顧中國市場，但得睜大眼睛瞧清環境。

值得操心之處一長串。中國警方會突檢西方公司，罰款很重，會破壞交易，監管法規會限制數據的轉移；範圍很廣的反間諜法已增加做生意的成本。還有其他稱為灰天鵝的因素，也就是罕見但並非難以想像的事件，如再次發生疫情、更多美國制裁，或邊界發生公開衝突。

商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)最近還雪上加霜，說在中美企有個感覺，就是中國「投資不下去」。

中國經濟前景看壞，讓美企引以為憂，很難理直氣壯加碼投資中國。很多西方國家老闆們造訪中國，返國後都認為，中國官方對自己能處理好經濟走頹，實在太過自信。企業主私下都戒心提高，因為中方公司都不投資，連中國的民間部門對經濟都沒信心，憑什麼外國要投資中國？

華府戰略暨國際研究中心(CSIS)中國學者白明(Jude Blanchette)表示，中國經濟放緩之中，同一時間北京 的監管行為喜怒無常，懲罰意味濃厚，另轉向集權，美國又採取行動，把科技、投資轉往其他市場。

美國官方對中國的感受已轉向對抗，也讓事態棘手；對中國還是生意做歸做，可能會被國會傳喚。美國有百年歷史、生產引擎的跨國公司康明斯(Cummins)發言人米爾斯(Jon Mills)便表示，假如說中國的任何好話，就被架上爐子去烤。