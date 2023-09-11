華為突發新機之際 iPhone 15周二發表 盼拉攏安卓用戶

蘋果12日舉行秋季新品發表會，預料將推出搭載USB-C連接埠的iPhone 15系列新機。（路透）

蘋果將在美西時間12日上午10時（美東時間下午1時）舉行秋季新品發表會，預料將發表四款搭載USB-C連接埠的新iPhone （暫稱iPhone 15），與新款Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 和AirPods等新品，並開放iOS 17更新，寄望以這款新機抵擋捲土重來的華為，說服更多Android用戶加入蘋果陣營。

四款iPhone 15新機：蘋果預料將依照2020年來的慣例，推出四款iPhone 15，今年最大改變將是換成USB-C連接埠，蘋果可能會強調此舉對用戶的好處，例如方便性和更快的充電速度。另有傳聞指出，iPhone 15系列新機將配備客製化的動作按鈕，取代靜音開關。

iPhone 15和iPhone 15 Plus：將出現Phone 14 Pro／Pro Max才有的動態島功能，搭載A16處理器與4800萬畫素的相機鏡頭。

高階 iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max：預料將採用新的顯示器技術，搭載最新的A17晶片，邊框將從不銹鋼改為鈦金屬，以減輕重量，並將配備潛望式鏡頭，將光學變焦從三倍提高至六倍，但價格也可能更貴，分析師推估可能變貴100美元。

新款Apple Watch：分析師指出，蘋果今年可能推出Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2，配備運算速度更快的S9處理器，Ultra 2可能會有新的顏色選項。不過，這兩款新型智慧手表的功能預料不會有重大更新。

新款AirPods：天風證券分析師郭明錤認為，蘋果應該會推出配備USB-C連接埠的無線耳機，但也有分析師認為蘋果本周可能不會談到這些產品，會在稍後再推出。