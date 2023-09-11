從核電廠到內蒙醫院 中國iPhone非正式禁令已行之有年

中國傳從核電廠到偏遠地區醫院，各地的國營企業的員工，近來都被告知需停止使用iPhone。（美聯社）

中國近日傳出的iPhone 禁令，據指範圍廣泛。英國金融時報報導，從核電廠到內蒙古的醫院最近幾個星期都被告知停用iPhone。

英國金融時報(FT)8日發自北京 的報導引述一名中國核工業集團不具名員工說，「我們8月時接到管理層的通知，不可將蘋果手機或筆記型電腦帶進辦公大樓」。

數名來自政府部門或國營企業的員工證實了針對使用蘋果手機或電腦的禁令，其中一些非正式的限制甚至可追溯至數年前。

報導引述中核集團的員工說，8月下旬時，國營的中國電信到辦公室銷售中國自家品牌的手機，「我們被告知，美國安全機構可以透過安全漏洞控制蘋果的設備。目標不僅是軍方人士，也包括各行各業的關鍵人員」。

內蒙古一家公營醫院的護士透露，當地政府8月底通知醫院職工停止使用iPhone，並且提到iOS系統的「巨大安全風險」。

其他國營機構員工表示，非正式的限制令甚至可回溯至更久以前。一名警察表示，幾年前就被禁止使用iPhone了。

一名北京的公務員指出，與軍方有關的中央政府部門也是幾年前就開始被禁用iPhone。過去兩年，包括不敏感的各部門公務員都被鼓勵改用中國品牌手機，尤其是華為手機。

對於華爾街 日報(Wall Street Journal)最近率先披露中國對於iPhone的禁令，北京當局或蘋果公司都未予評論，而中國政府並未正式發出這項禁令。

金融時報引述美國智庫詹姆士敦基金會(Jamestown Foundation)資深研究員林和立表示，「禁令一定來自最高層」。

林和立分析，這是一個可能影響蘋果在中國眾多員工的重大決定，它向在中國有商業利益的美企與其他跨國企業發出訊號，這個訊號就是告訴美國政府，這項非正式禁令是對美國科技業的限制。