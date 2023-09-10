「聚焦半導體」拜登10日訪越南 美科企高層隨訪
拜登總統預定10日訪問越南，強化美國與越南的關係；路透引述兩位消息人士報導，包括英特爾、格芯(Global Foundries)和Google在內的美國大型半導體業者和數位科技公司，預計將參加11日在越南河內舉行的商務會議。
消息人士說，這場會議雖仍在安排中，但將鞏固美國旨在協助提升越南在不同晶片製造領域全球地位的計畫，這是華盛頓當局進一步降低晶片業有關中國相關風險的策略之一；這些風險包括貿易限制和台海緊張局勢。
根據消息人士提供的名單，包括Google、英特爾、封測大廠艾克爾(Amkor)、IC設計廠邁威爾科技(Marvell)以及波音公司在內的高級主管，預料都會出席這場會議。這些公司均未對此置評。另一名消息人士證實說，出席會議者包括Amkor等幾家美國大型晶片公司，和他們的越南合作夥伴，例如越南科技公司FPT，以及美國和越南高級官員，包括國務卿布林肯。
美國官員表示，半導體議題預料成為拜登這次訪問越南的焦點，白宮尋求正式提升與越南的關係。拜登預定將停留至11日。
官方尚未公布將召開商務會議的消息，也不清楚與會企業是否會發布相關訊息。其中一名消息人士說，將有約30名高管和政府官員參加。
在名單上的企業，有一部分已宣布在越南的投資計畫。英特爾已斥資15億美元，在越南南部設有旗下最大封測廠，也計畫擴建該廠。
財政部長葉倫7月訪問河內時表示，封測業者Amkor正在河內附近設立旗下最先進的封測廠，該公司也在越南的網站上列出數十個職缺。晶片設計業者邁威爾也表示，計畫在越南成立「世界級」的研發中心。
美國官員已一再表明，越南在晶片製造的組裝和設計領域，有望實現較快速的成長，但工程人才短缺可能帶來阻礙。
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