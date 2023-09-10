「聚焦半導體」拜登10日訪越南 美科企高層隨訪

英特爾、格芯等美國大型半導體業者傳出將參加11日在越南河內舉行的商務會議。(路透)

拜登 總統預定10日訪問越南 ，強化美國與越南的關係；路透引述兩位消息人士報導，包括英特爾、格芯(Global Foundries)和Google在內的美國大型半導體業者和數位科技公司，預計將參加11日在越南河內舉行的商務會議。

消息人士說，這場會議雖仍在安排中，但將鞏固美國旨在協助提升越南在不同晶片 製造領域全球地位的計畫，這是華盛頓當局進一步降低晶片業有關中國相關風險的策略之一；這些風險包括貿易限制和台海緊張局勢。

根據消息人士提供的名單，包括Google、英特爾、封測大廠艾克爾(Amkor)、IC設計廠邁威爾科技(Marvell)以及波音公司在內的高級主管，預料都會出席這場會議。這些公司均未對此置評。另一名消息人士證實說，出席會議者包括Amkor等幾家美國大型晶片公司，和他們的越南合作夥伴，例如越南科技公司FPT，以及美國和越南高級官員，包括國務卿布林肯。

美國官員表示，半導體議題預料成為拜登這次訪問越南的焦點，白宮尋求正式提升與越南的關係。拜登預定將停留至11日。

官方尚未公布將召開商務會議的消息，也不清楚與會企業是否會發布相關訊息。其中一名消息人士說，將有約30名高管和政府官員參加。

在名單上的企業，有一部分已宣布在越南的投資計畫。英特爾已斥資15億美元，在越南南部設有旗下最大封測廠，也計畫擴建該廠。

財政部長葉倫7月訪問河內時表示，封測業者Amkor正在河內附近設立旗下最先進的封測廠，該公司也在越南的網站上列出數十個職缺。晶片設計業者邁威爾也表示，計畫在越南成立「世界級」的研發中心。