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G20峰會／領袖宣言未譴責俄侵烏 遭質疑「對烏支持立場動搖」

編譯俞仲慈／綜合9日電
美國、印度和沙烏地等國領導人9日在G20峰會公布一項雄心勃勃的計畫，以一條連接印度與中東並最終連接歐洲的航運走廊，推進印度、中東和歐洲之間的貿易。(Getty Images)
美國、印度和沙烏地等國領導人9日在G20峰會公布一項雄心勃勃的計畫，以一條連接印度與中東並最終連接歐洲的航運走廊，推進印度、中東和歐洲之間的貿易。(Getty Images)

印度首都新德里(New Delhi)舉行的G20峰會，與會各國領袖經過一番煞費苦心的談判，9日公布一份領袖宣言，呼籲終止俄烏戰爭，卻未點名譴責俄羅斯發動入侵，引起烏克蘭不滿。

本屆G20峰會因為中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭雙雙缺席，外界原本就不對峰會成果抱持期待，而協商出的宣言仍依循聯合國主張，除了強調「世界各地戰爭和衝突帶來的不利影響」，也呼籲俄羅斯允許烏克蘭出口糧食和肥料外，卻未點名譴責俄羅斯的軍事行動，轉而重申對烏克蘭人民遭受戰火蹂躪，表達哀痛，令外界質疑西方國家對烏克蘭的支持立場已經動搖。

對此，白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)強調，美方仍在致力恢復烏克蘭和平；他並表示：「以美方立場，該宣言堅持原則：任何國家不能以武力掠奪或侵犯其他國家領土完整和主權以及其政治獨立性。」

烏外交部批：漠視俄侵略

不過烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科(Oleg Nikolenko)透過臉書(Facebook)發文，抨擊G20各國領袖漠視俄羅斯侵略行動，「沒什麼值得驕傲」，不滿之情溢於言表。

另外除了俄烏戰爭，本屆G20還有其他爭議，包括中國表示反對美國主辦2026年G20峰會。當蘇利文被問及這件事時，他四兩撥千金地表示：「針對中國問題，我只能說宣言已經說得一清二楚。」

同時拜登總統藉著出席G20峰會的機會，推動解決全球性債務問題，包括改革世界銀行(World Bank)等國際機構，以解決貧窮國家日益增加的財政危機，並邀請非洲聯盟(African Union)加入G20，以便提供更多金援，協助遭到氣候變遷衝擊的國家取得相關因應經費。

同時拜登也把握機會拉攏和東道主印度總理莫迪(Narendra Modi)的關係；由於莫迪上任以來，延續避免和超級大國直接為敵的傳統路線，並透過積極參與國際事務，為印度爭取主導權，資深外交政策專家哈斯(Richard N. Haass)表示：「拜登和歷任總統一樣，都試圖拉近和印度的距離，但是取得的成果有限，因為印度下定決心不會和中國或俄羅斯對抗」。

烏克蘭 俄羅斯 印度

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