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G20峰會／莫迪桌牌寫「巴拉特」印度真要改名？

編譯中心／綜合9日電
印度總理莫迪(Narendra Modi)9日宣布新德里G20峰會開幕時，他坐在一張寫著「巴拉特」的名牌後面，引起印度可能改名的猜測。(Getty Images)
印度總理莫迪(Narendra Modi)9日宣布新德里G20峰會開幕時，他坐在一張寫著「巴拉特」的名牌後面，引起印度可能改名的猜測。(Getty Images)

20國集團(G20)峰會9日揭幕，印度總理莫迪桌上放的名牌國名寫的竟不是India(印度)，而是源自古梵文的詞彙Bharat(巴拉特)，引發外界猜測印度是否有意更改國名。

路透報導，在印度語言中，印度也被稱為Bharat、Bharata、Hindustan(印度斯坦)，這些殖民前的名稱在公眾和官方場合可以互換使用。

儘管印度傳統上用英語交流談到頭銜時，仍主要使用印度總統或總理來稱呼，但上周稍早，總統慕爾穆(Droupadi Murmu)在接待G20領導人的晚宴中，稱自己為「巴拉特總統」，引發爭議。

而當莫迪(Narendra Modi)9日宣布新德里G20峰會開幕時，他坐在一張寫著「巴拉特」的名牌後面，而G20標誌上有兩個名字，一是用印地語寫成的「巴拉特」，二是用英語寫成的「印度」。過去這類名牌都是使用「印度」一詞。

莫迪以印度大多數人口使用的語言印地語表示：「巴拉特以G20主席國的身分歡迎各位代表。」

雖然部分支持巴拉特這個名稱的人表示，「印度」一詞是英國殖民者命名的，但歷史學家說，在殖民統治前好幾個世紀，這一詞就已出現。而在印度憲法中，這個世界上人口最多的國家被稱為印度和巴拉特，印度斯坦(烏爾都語「印度教徒的土地」)是描述這個國家的另一個詞語，這三個名稱在官方和公眾中可以互換使用。

執政黨印度人民黨(Bhartiya Janata Party, BJP)在意識形態上的導師、印度民族主義團體民族志工組織(Rashtriya Swayamsevak Sangh)一直堅持國家名稱為巴拉特。

印度總理辦公室發言人沒有回應置評請求。

印度最大的反對黨國大黨議員沙希·塔魯爾(Shashi Tharoor) 在 X(前身為推特)上發帖稱，「雖然憲法上未反對稱印度為『巴拉特』，這是國家的兩個官方名稱之一，但我希望政府不要愚蠢到完全放棄『印度』，因為這個國家幾個世紀以來積累了難以估量的品牌價值」。

來源：CNN-News18

印度 G20峰會 推特

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