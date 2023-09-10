我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅

G20峰會／美2026輪值主席 傳中國反對

編譯中心／綜合9日電
據報導，中國外交官要求在今年G20峰會宣言中，刪除提及美國將在2026年擔任輪值主席國的文字，但被英國在內的西方國家拒絕。圖為在印度出席G20峰會的中國總理李強(左)會見印度總理莫迪(右)。(Getty Images)
據報導，中國外交官要求在今年G20峰會宣言中，刪除提及美國將在2026年擔任輪值主席國的文字，但被英國在內的西方國家拒絕。圖為在印度出席G20峰會的中國總理李強(左)會見印度總理莫迪(右)。(Getty Images)

英國「金融時報」報導，據聽取相關討論簡報的官員指出，中國反對美國於2026年擔任20國集團(G20)輪值主席國的計畫，此舉凸顯北京與華府間的強烈不信任感。

報導引述四名官員指稱，中國官員利用印度新德里G20峰會的外交會議，表達了反對美國2026年擔任G20輪值主席國的立場。

關於2026年由誰接任G20主席國的歧見，加劇了本次G20峰會美中在諸多議題上的緊張關係，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及對抗氣候變遷的工作。

G20輪值主席國的分配通常是沒有爭議、遵循寬鬆時間表的程序。輪值主席國職責包括設定該年度討論議程、主持部長會議及主辦領袖峰會。

但根據兩名在起草過程就非公開討論聽取簡報人士指出，中國外交官要求在今年G20峰會宣言中，刪除提及預計美國2026年擔任輪值主席國的文字。

英國在內的西方國家反對中方此舉，並且支持將上述文字納入G20峰會宣言。

報導指無法立即聯繫上中方發言人，針對中國是否反對美國擔任G20輪值主席國作出評論。白宮則不予置評。

官員們告訴「金融時報」，中國的立場讓其他代表團的外交官感到驚訝，美、中兩大超級強權間的巨大鴻溝可見一斑。

另據路透報導，非洲聯盟(AU)9日正式加入G20，成為常任成員。中國和印度均扮演重要推手。中方9日晚間發布國務院總理李強出席G20峰會的新聞稿中也特意提及，與會領袖皆歡迎非盟加入。

路透報導，將非盟納入，將為因應當今全球挑戰帶來重大助益。東道主印度總理莫迪宣布後，非盟提升至與歐盟同等地位。

G20峰會 印度 國務院

上一則

G20峰會／莫迪桌牌寫「巴拉特」印度真要改名？

下一則

摩洛哥強震罕見 最嚴重在1960年 逾萬人喪生

延伸閱讀

李強G20峰會見義大利總理、歐盟執委主席 重申合作

李強G20峰會見義大利總理、歐盟執委主席 重申合作
習近平缺席G20峰會 台學者：因中國內部問題纏身

習近平缺席G20峰會 台學者：因中國內部問題纏身
李強出席G20峰會 提保護海洋生態環境

李強出席G20峰會 提保護海洋生態環境
G20峰會莫迪桌牌寫Bharat 再掀印度改國名臆測

G20峰會莫迪桌牌寫Bharat 再掀印度改國名臆測

熱門新聞

美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

2023-09-08 06:30
近年氣候異常，鉅型自然天災層出不窮，除了人命關天之外，房屋財產損失更是難以估計。全美主要產物保險公司不堪負荷，決定放棄承保自然天災保險業務，同時提高保費，將造成屋主無法保險。圖為2018年10月南佛州遭到颶風侵襲後，房屋被完全催毀。(美聯社)

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

2023-09-04 14:40
13個前總統圖書館或團體7日罕見發表聯合聲明，呼籲國民重新承諾支持法治、尊重信仰的多元性。圖為歐巴馬、小布希、柯林頓、老布希和卡特(從左至右)五名時任總統和前總統2013年出席小布希圖書館開館儀式。(美聯社)

13名卸任總統機構首度聯合聲明 籲支持法治、尊重信仰多元

2023-09-08 02:27
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29
在加州和紐約州，華語是除英語和西班牙語以外，最多人在家中使用的語言。圖為加州的華裔家庭。(本報檔案照)

除英語、西語外 華語在紐約加州等6州是第3常用語

2023-09-03 13:30

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機