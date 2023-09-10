G20倡議跨洲經濟走廊 連結歐美、中東、印度 與一帶一路別苗頭

美國總統拜登（右一）、印度總理莫迪（左一）與歐盟執委會主席范德賴恩（中）在G20峰會上參加全球基礎建設與投資合作會議。（路透）

美國、歐盟 、印度 和中東國家9日宣布，將建立「印度-中東-歐洲經濟走廊」，包含船運與鐵路連結，把南亞與中東和歐洲連結起來，儼然與中國「一帶一路」倡議互別苗頭，並且促進經濟成長與政治合作。

拜登 總統、印度總理莫迪(Narendra Modi)、歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)9日在新德里20國集團(G20)峰會場邊，宣布這項跨國基礎建設計畫，並簽署簽署該協議的備忘錄。

美聯社報導，拜登稱這是一件「真正的大事」，將架起橫跨兩大洲的港口橋梁，帶來更加穩定、更加繁榮且一體化的中東。

莫迪說，加強所有地區的互相往來一直是印度的首要任務，他相信互聯互通不僅是增加國家貿易的手段，也是增進相互信任的方式。

范德賴恩描述該項目是條「跨洲且跨文明的綠色、數位橋梁」。拜登的國際能源顧問霍克斯坦(Amos Hochstein)便說未來將會連接能源網、鋪設海底和陸上電纜、提供更多數位連接，透露還會安裝從以色列到歐洲的氫氣管道，推進清潔能源目標。

不過目前預算、融資或計畫時間表還未有更多細節，將在接下來60天內由工作小組擬定更全面的計畫和時程，第一階段首先要確定需投資領域、各國連接實體基礎建設的區域。霍克斯坦預計這些計畫可於明年實施，進入融資和建設階段。

但除了抗衡一帶一路，此項目也是美國試圖在中東地區達成更廣泛外交協議的嘗試，包括使沙國承認以色列，拜登便單獨希望促成一項協議，使兩國關係正常化。白宮首席副國家安全顧問費納(Jon Finer)說，在一個「經常動盪和不安」的地區達成協議具有重要意義，該協議將有利於中東地區的中低收入國家；從美國角度，該協議有助於「降低地區態勢並解決所見之衝突」。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)亦說，「加強基礎設施建設將促進經濟成長，幫助中東國家團結，轉變為經濟活動中心，而非在近代歷史中充滿衝突或危機的地區。」並透露參與建設的國家除了歐盟及印度，還有沙國、阿聯酋、約旦、以色列。