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蓋拉格「台灣兵推」 廣邀華爾街金融企業主管

記者張文馨／華盛頓報導

英國金融時報(FT)8日報導，聯邦眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)11日將在紐約舉行一次針對台灣的兵棋推演，邀請華爾街的金融與企業主管與會，以提高他們對投資中國大陸風險的警覺性。

特別委員會一直強調，美國企業在中國的投資可能破壞美國國家安全，「金融時報」報導，美國國務院去年與歐洲國家分享的訊息顯示，台海衝突將造成每年2兆5000億美元的經濟損失；蓋拉格表示，好萊塢和矽谷的執行長們都低估了北京犯台的可能性。

這是美國與中共戰略競爭特別委員會第二次針對台海變局舉行兵推，上一次是今年4月19日晚間，當時特別委員會與華府智庫新美國安全中心(CNAS)合作，花兩小時舉行閉門兵推，蓋拉格並未直接回應誰勝誰負，而是說，「嚇阻失效時沒有人是贏家」。

上次的兵推目的在於讓國會議員了解台海開戰的影響範圍，這次則是要讓企業代表參與；蓋拉格與民主黨籍議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)會共同率隊參與這次兵推，組成跨黨派議員團。

FT指出，這場兵推將邀請投資銀行代表、現任或前任藥廠主管，以及退役的四星將領與會；委員會婉拒說明出席的金融界代表名單。

根據規畫，美國與中共戰略競爭特別委員會將於11日舉行兵推，12日在紐約智庫外交關係委員會(CFR)舉行聽證會，以「系統性風險：中共對美國金融穩定的威脅」為題，邀請證券交易委員會(SEC)前主席克雷頓(Jay Clayton)、以做空30億美元對沖基金聞名的凱尼斯克聯合基金(Kynikos Associates)創辦人查諾斯(Jim Chanos)，以及專注中國大陸市場的美奇金投資諮詢公司(J Capital Research)創辦人楊思安(Anne Stevenson-Yang)作證。

克利什納穆希告訴金融時報，特別委員會希望聽取金融界意見，了解中共政策如何影響美國人的儲蓄與投資，以及國會應該做什麼來保護美國投資者與國安。

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