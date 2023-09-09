華郵：中國祕密招募美軍效力 五角大廈發布警告

中國軍方被指正開展行動，試圖透過美國現任和前任軍人提供專業技能和訓練，增強自身軍力。圖為中國軍事博物館展出武器模型，電視屏幕播放國家主席習近平閱兵鏡頭。(路透)

拜登 總統提名的參謀長聯席會議主席、現任美國空軍參謀長布朗(Charles Q. Brown Jr.)8日向空軍人員發布備忘錄警告指出，中國軍方正縝密開展行動，試圖透過美國現任和前任軍人提供專業技能和訓練，增強自身武力，「填補缺口」(fill gaps)。

取得布朗這份文件的華盛頓郵報報導，美方官員不滿北京 採取侵略性策略，利用國際公司聘僱美國人傳授美方先進軍事技能和戰術；這份文件堪稱五角大廈 迄今最露骨的譴責和表態。

中國軍方被指正開展行動，試圖透過美國現任和前任軍人提供專業技能和訓練，增強自身軍力，「填補缺口」。圖為駕駛F-35B的美軍戰機飛行員。(路透)

布朗寫道，與中國政府有生意往來的外國公司「瞄準並招募受過美國和北約培訓的跨專業領域軍事人才；許多接受這些外國公司合同的人，正透過提供培訓，侵蝕美國國家安全，將其戰友和國家安全置於危險中。」布朗強調，軍人即使離開武裝部隊，也應保護美國國防信息。

當局拒絕透露究竟有多少美國現任和退伍軍人被中國祕密招募，只說他們看到此類活動的增加，感到擔憂。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇(Liu Pengy)未直接否認布朗的說法，他的聲明表示，中國政府敦促美方尊重有關企業開展的正常商業活動，不要一概而論、濫用國家安全理念來抹黑相關企業。他說，美國官員近年來動輒指責中國，影響兩國正常合作交流，不利雙邊關係健康發展。

空軍特別調查辦公室探員向華郵匿名表示，中國軍方常以美國飛行員為目標延攬，擔任過各類職務的退伍軍人也很受歡迎。北京向美國現任和退伍軍人推銷職務空缺，在國防工業活動中接近他們，剛開始看起來無害。最令人擔憂的是，有些國人即使發現自己與中國軍方有了聯繫，也會合理化地認為自己接受的工作是合法的。

這位探員用「陰險」來形容中國軍方企圖心表示，「我們希望人們明白：如果情況看來好得難以置信，那你擔心的事很可能是真的。」

官員敦促現任和前任軍事人員報告自己是否被招募訓練外國軍隊。而在五角大廈向美國現役人員和退伍軍人發出警告之際，美國已將中國視為「快速威脅」，並對北京軍事進步及其全力擴大全球足跡和影響力，表示震驚。