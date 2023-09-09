我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

華郵：中國祕密招募美軍效力 五角大廈發布警告

記者胡玉立／綜合報導
中國軍方被指正開展行動，試圖透過美國現任和前任軍人提供專業技能和訓練，增強自身軍力。圖為中國軍事博物館展出武器模型，電視屏幕播放國家主席習近平閱兵鏡頭。(路透)
中國軍方被指正開展行動，試圖透過美國現任和前任軍人提供專業技能和訓練，增強自身軍力。圖為中國軍事博物館展出武器模型，電視屏幕播放國家主席習近平閱兵鏡頭。(路透)

拜登總統提名的參謀長聯席會議主席、現任美國空軍參謀長布朗(Charles Q. Brown Jr.)8日向空軍人員發布備忘錄警告指出，中國軍方正縝密開展行動，試圖透過美國現任和前任軍人提供專業技能和訓練，增強自身武力，「填補缺口」(fill gaps)。

取得布朗這份文件的華盛頓郵報報導，美方官員不滿北京採取侵略性策略，利用國際公司聘僱美國人傳授美方先進軍事技能和戰術；這份文件堪稱五角大廈迄今最露骨的譴責和表態。

中國軍方被指正開展行動，試圖透過美國現任和前任軍人提供專業技能和訓練，增強自身軍...
中國軍方被指正開展行動，試圖透過美國現任和前任軍人提供專業技能和訓練，增強自身軍力，「填補缺口」。圖為駕駛F-35B的美軍戰機飛行員。(路透)

布朗寫道，與中國政府有生意往來的外國公司「瞄準並招募受過美國和北約培訓的跨專業領域軍事人才；許多接受這些外國公司合同的人，正透過提供培訓，侵蝕美國國家安全，將其戰友和國家安全置於危險中。」布朗強調，軍人即使離開武裝部隊，也應保護美國國防信息。

當局拒絕透露究竟有多少美國現任和退伍軍人被中國祕密招募，只說他們看到此類活動的增加，感到擔憂。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇(Liu Pengy)未直接否認布朗的說法，他的聲明表示，中國政府敦促美方尊重有關企業開展的正常商業活動，不要一概而論、濫用國家安全理念來抹黑相關企業。他說，美國官員近年來動輒指責中國，影響兩國正常合作交流，不利雙邊關係健康發展。

空軍特別調查辦公室探員向華郵匿名表示，中國軍方常以美國飛行員為目標延攬，擔任過各類職務的退伍軍人也很受歡迎。北京向美國現任和退伍軍人推銷職務空缺，在國防工業活動中接近他們，剛開始看起來無害。最令人擔憂的是，有些國人即使發現自己與中國軍方有了聯繫，也會合理化地認為自己接受的工作是合法的。

這位探員用「陰險」來形容中國軍方企圖心表示，「我們希望人們明白：如果情況看來好得難以置信，那你擔心的事很可能是真的。」

官員敦促現任和前任軍事人員報告自己是否被招募訓練外國軍隊。而在五角大廈向美國現役人員和退伍軍人發出警告之際，美國已將中國視為「快速威脅」，並對北京軍事進步及其全力擴大全球足跡和影響力，表示震驚。

北京 五角大廈 拜登

上一則

G20峰會／議題分歧 聯合聲明有挑戰 印總理籲團結

下一則

傳中國「蘋果禁令」擴大 Apple Watch、AirPods上榜

延伸閱讀

空軍參謀長警告：解放軍正「招募美軍」強化軍事能力

空軍參謀長警告：解放軍正「招募美軍」強化軍事能力
英國農場主人裝警報 竟逮到熟人「性侵小牛」

英國農場主人裝警報 竟逮到熟人「性侵小牛」
農民懷疑牲口遭虐待裝警報 竟逮到熟人跟自家小牛發生性行為

農民懷疑牲口遭虐待裝警報 竟逮到熟人跟自家小牛發生性行為
後台夠硬…路州白警暴打非裔獲判無罪 其父也曾涉歧視

後台夠硬…路州白警暴打非裔獲判無罪 其父也曾涉歧視

熱門新聞

美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

2023-09-08 06:30
近年氣候異常，鉅型自然天災層出不窮，除了人命關天之外，房屋財產損失更是難以估計。全美主要產物保險公司不堪負荷，決定放棄承保自然天災保險業務，同時提高保費，將造成屋主無法保險。圖為2018年10月南佛州遭到颶風侵襲後，房屋被完全催毀。(美聯社)

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

2023-09-04 14:40
13個前總統圖書館或團體7日罕見發表聯合聲明，呼籲國民重新承諾支持法治、尊重信仰的多元性。圖為歐巴馬、小布希、柯林頓、老布希和卡特(從左至右)五名時任總統和前總統2013年出席小布希圖書館開館儀式。(美聯社)

13名卸任總統機構首度聯合聲明 籲支持法治、尊重信仰多元

2023-09-08 02:27
在加州和紐約州，華語是除英語和西班牙語以外，最多人在家中使用的語言。圖為加州的華裔家庭。(本報檔案照)

除英語、西語外 華語在紐約加州等6州是第3常用語

2023-09-03 13:30
副總統賀錦麗6日接受美聯社專訪時為拜登總統的健康辯護，她表示，記者問她可能成為總統的想法是「假設性的」，但若有此需要，她也準備好了。(美聯社)

拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說

2023-09-07 16:08

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所